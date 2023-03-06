مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23
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تشكيل الفتح ضد الهلال
اختار جورجوس دونيس الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-2-3-1
جاكوب ريني
محمد السعيد - مروان سعدان - زياد الجري - علي الزبيدي
بيتروس - سفيان بن دبكة
كريستيان تيو - أيمن الخليف - مراد بانتا
فراس البريكان
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تشكيل الهلال ضد الفتح
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
جانج هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري - محمد البريك
محمد كانو - جوستافو كويلار
سالم الدوسري - ميتشال ديلجادو - عبدلله الحمدان
أوديون إيجالو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إحدى مؤجلات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، التي ستجمع بين الهلال والفتح على ملعب فيصل بن فهد.
تعثر الهلال في الجولة الماضية بعد التعادل مع الوحدة بثلاثية لكل فريق في واحدة من أمتع مباريات الموسم، ويسعى للتعويض وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية له، للحاق بركب المنافسة على الصدارة.
يحتل الفريق المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن النصر، ولكن الزعيم لعب ثلاث مباريات أقل.
أما الشباب فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ممتع كذلك، ويرغب صاحب الترتيب السادس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.