أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إحدى مؤجلات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، التي ستجمع بين الهلال والفتح على ملعب فيصل بن فهد.

تعثر الهلال في الجولة الماضية بعد التعادل مع الوحدة بثلاثية لكل فريق في واحدة من أمتع مباريات الموسم، ويسعى للتعويض وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية له، للحاق بركب المنافسة على الصدارة.

يحتل الفريق المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن النصر، ولكن الزعيم لعب ثلاث مباريات أقل.

أما الشباب فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ممتع كذلك، ويرغب صاحب الترتيب السادس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.