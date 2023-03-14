مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والفتح، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2022-23.

Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
منشور جديد: 0
الهلال vs الفتحالهلالالفتحكأس خادم الحرمين الشريفين

ملخص

  • -

    الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1، ليتأهل لمواجهة الاتحاد فى نصف هائي كأس الملك

  • -

    90+2" الحكم يتراجع عن احتساب ركلة الجزاء بعد العودة للفار

  • -

    90+1" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائغ

  • -

    أوووووووه، ركلة جزاء للفتح

    90" الحكم يحتسب ركلة جزاء للفتح بعد تدخل قوي من البريك على مراد باتنا

  • -

    أووووووووه، عبدالله المعيوف يتألق ويمنع هدف مؤكد للفتح

  • -

    جوووووووووووووووووووووووول،،، إيجالو يسجل الثالث للهلال

    84" إيجالو يسجل بعد تمريرة رائعة من سلمان الفرج تصل لإيجالو داخل منتصف المنطقة ليطلق تصويبة قوية تسكن الشباك بنجاح

  • -

    80" محاولات مستمرة من لاعبي الفتح من أجل تسجيل التعادل

  • -

    ياالله،، تصدي رائع من الحارس جايكو رينيه

    74" تمريرة تصل داخل يسار المنطقة إلى ميشايل ديلجادو الذي سددها تسديدة قوية ابعدها الحارس ببراعة

  • -

    التبديل الثالث للهلال

    70" دخول خليفة الدوسري وخروج أندري كاريلو

  • -

    ركلة حرة مباشرة للفتح نفذها مروان سعداني بتسديدة قوية تصدى لها المعيوف وابعدها ببراعة

  • -

    تبديل ثاني للهلال

    65" دخول عبدالله الحمدان وخروج محمد كنو

  • -

    66" أوووووووووووووووووه،، الحكم يشهر بالبطاقة الحمراء فى وجه علي آل بليهي بعد تدخل قوي على مراد باتنا

  • -

    62" مراد باتنا نفذ الخطأ بتسديدة مباشرة فى إتجاه المرمى ابعدها المعيوف بنجاح

  • -

    60" خطأ من مكان جيد للفتح من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على مراد باتنا

  • -

    56" تمريرة خطيرة تصل لفراس البريكان وكاد ان ينفرد بالمرمى لكن تدخل علي آل بليهي واستخلصها ببراعة

  • -

    أوووووه، القائم يمنع إيجالو من التسجيل

  • -

    جووووووووووووووووول، الثاني للهلال من ميشايل

    48" توغل رائع من إيجالو من داخل يمين المنطقة ثم مررها عرضية تلقاها ميشايل ديلجادو بتسديدة فى المرمى

  • -

    46" بداية الشوط الثاني

  • -

    45+7" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

  • -

    45+2" تسديدة قوية من بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف