كانت آخر مباريات العين في دوري أبطال آسيا أمام فريق الدحيل في الجولة الرابعة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتزيل الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، حيث لم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، لكن تعادل في مبارتين وخسر مثلهم، ويأتي الفريق في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 39 نقطة، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الزعيم في الفترة الأخيرة.