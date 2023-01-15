أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال والرائد على ملعب فيصل بن فهد.

يدخل النصر اللقاء متعثرًا بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط في نفس عدد المباريات.

أما العدالة يدخل اللقاء منتشيًا بالفوز على الفتح، ويبحث الفريق عن أي نتيجة إيجابية من أجل الخروج من منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.