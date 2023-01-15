مباشرالهلال والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والعدالة في مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب فيصل بن فهد

Salem Al-Dawsari - hilal - raed 2023al hilal twitter
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دوري روشن السعوديالهلال vs العدالةالهلالالعدالة
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الهلال - العدالة

    الأحد 15 يناير 2023،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

    شاهد Vip

    فيصل بن فهد

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    تشكيل العدالة ضد الهلال

    اختار شيفيلا الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 3-4-2-1
    ميلان مياتوفيتش
    ميكائيل دايريستام - فهد الحربي - علي السالم
    عارف آل حيدر - عبد الرحمن الحريب - دافيد تيجانيتش - عبد العزيز الجمعان
    أندرسون بلاتا - حسن الحبيب
    وليد الشنقيطي

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    تشكيل الهلال ضد العدالة

    قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    عبدلله المعيوف
    ناصر الدوسري - على آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
    أندريه كاريو - جوستافو كويلار - محمد كنو
    سالم الدوسري - لوسانو فييتو - ميتشال

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال والرائد على ملعب فيصل بن فهد.

    يدخل النصر اللقاء متعثرًا بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط في نفس عدد المباريات.

    أما العدالة يدخل اللقاء منتشيًا بالفوز على الفتح، ويبحث الفريق عن أي نتيجة إيجابية من أجل الخروج من منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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