عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - العدالة
الأحد 15 يناير 2023،
فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - العدالة
الأحد 15 يناير 2023،
فيصل بن فهد
🔥⚽️— SHAHID (@ShahidVOD) January 13, 2023
مش بس دراما… كلاسيكو وميسي ورونالدو وأقوى فرق أوروبا والسعودية!
تابعوا أهم وأقوى المباريات على #shahid
اشتركوا بباقة VIP الرياضة الآن
https://t.co/7hfOGOE5Zq pic.twitter.com/c4gBNbmXhv
اختار شيفيلا الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 3-4-2-1
ميلان مياتوفيتش
ميكائيل دايريستام - فهد الحربي - علي السالم
عارف آل حيدر - عبد الرحمن الحريب - دافيد تيجانيتش - عبد العزيز الجمعان
أندرسون بلاتا - حسن الحبيب
وليد الشنقيطي
🔡اخـتـيارات المـــدرب سيفـيلا— نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) January 15, 2023
في مواجـهة الهـــــلال
🔻#الهلال_العدالة #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/i8ZWfwCInd
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - على آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
أندريه كاريو - جوستافو كويلار - محمد كنو
سالم الدوسري - لوسانو فييتو - ميتشال
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "العدالة" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/Hgj1fzVxAT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 15, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال والرائد على ملعب فيصل بن فهد.
يدخل النصر اللقاء متعثرًا بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط في نفس عدد المباريات.
أما العدالة يدخل اللقاء منتشيًا بالفوز على الفتح، ويبحث الفريق عن أي نتيجة إيجابية من أجل الخروج من منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.