39' يحرم الطائي من فرصة تسجيل الهدف الثالث
مباشرالهلال والطائي: مباشر لحظة بلحظة
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المعيوف يتألق
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للطائي
35' تمريرة بينية أخرى مذهلة، سعيود يكسر مصيدة التسلل بشكل ررائع، ينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثاني للضيوف
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30' تسديدة من ناصر الدوسري ولكن الكرة ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتخرج لركنية
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أووووووووووووووه الثاني يضيع من مبينزا
29' فرصة لمهاجم الطائي مبينزا أمام المرمى ولكن المعيوف يتألق ويتصدى للكرة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للطائي
24' تمريرة مذهلة تضع مبينزا أمام المرمى، المعيوف يخرج من مرماه قبل أن يسددها مبينزا في الشباك بكل براعة
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أووووووووووووووووووووه الهدف الأول يضيع من الطائي!
19' تمريرة رررائعة تضع سعيود منفردًا بالمرمى ولكن النجم الجزائري يهدر الفرصة ويسدد الكرة بجوار القائم
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18' عرررضية من الجهة اليمنى للطائي، ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الهلال
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12' تسديدة قوووية من ماريجا ولكن حارس الطائي يمسك بها
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خطيررررررررررة للهلال
11' عررضية من ماريجا إلى صالح الشهري الذي يسيطر على الكرة بشكل رائع ويسدد! ولكن حارس الطائي يتألق، يتصدى لها وتخرج لركنية
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4' تسديدة من الحمدان ولكن الدفاع يعترضها
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انطلاق المباراة
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تشكيل الطائي ضد الهلال
قرر ميرل رادوي اختيار الخطة الآتية
خطة اللعب: 3-4-2-1
فيكتور براجا
حسين قاسم - ألفا سيميدو - عبد الكريم السليمان
نواف القميري - مختار علي - دينر كليمنت - محمد حرزان
موسونا - أمير سعيود
جي مبينزا
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تشكيل الهلال ضد الطائي
قرر رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي
خطة اللعب: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
معاذ فقيهي - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - محمد البريك
ناصر الدوسري - عبدلله عطيف
صالح الشهري - مصعب الجوير - عبدلله الحمدان
موسى ماريجا
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال- الطائي الأثنين 10 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد
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يستضيف فريق الهلال نظيره الطائي في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2022-23، وذلك في خضم منافسة قوية على اللقب الذي يحمله الزعيم.
الهلال يطمح للخروج من الحالة السيئة التي لحقت به بعد الهزيمة من الشباب وفقدان المركز الثالث لصالح الليوث.