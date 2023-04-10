يستضيف فريق الهلال نظيره الطائي في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2022-23، وذلك في خضم منافسة قوية على اللقب الذي يحمله الزعيم.

الهلال يطمح للخروج من الحالة السيئة التي لحقت به بعد الهزيمة من الشباب وفقدان المركز الثالث لصالح الليوث.