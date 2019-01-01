بافيتيمبي جوميس يسجل الهدف الاول للهلال
وصف الهدف8’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد البريك لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد امام جوميس الذي راوض الكرة وسددها تسديدة مقسية رائعة على يمين المرمي
⚽️ قووووووووووووووول 💙👏🏻 pic.twitter.com/xdLEBKSMhw— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ مايو ٢٠١٩
⚽️ بداية المباراة#الهلال × الشباب#الهلال_الشباب— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ مايو ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/nCmC2q792n
التشكيل الرسمي لفريق الشباب
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
فاروق بن مصطفي / محمد سالم / جمال الدين بن العمري / فاليريكا جامان / حسن معاذ / عبدالملك الشمري / كونستالينت بوديسكو / سيبا / لويز أنطونيو / عبدالمجيد الصليهم / عبدالله الحمدان
📎 هذه قائمة "الليوث" في مواجهة الليلة#الشباب #الهلال_الشباب pic.twitter.com/LGshymSTeU— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٦ مايو ٢٠١٩
البدلاء / ناصر العمران / خالد الكعبي / فهد غازي / محمد عواجي / وليد حزام / حسن الراهب / محمد البقعاوي
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / ميلوش ديجينيك / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالملك الخيبري / أحمد أشرف / كارلوس الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📋👕 #AlHilal’s Starting XI and Substitutes for #AlHilalVsAlShabab in the last match of #MBS_ProLeague ⚽️ pic.twitter.com/lvsLD0XmE7— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ١٦ مايو ٢٠١٩
البدلاء / جوناثان سوريانو / على آل بليهي / على الحبسي / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / عبدالله عطيف / وليد عبدالوهاب الأحمد / سيباستيان جيوفينكو
يقدم فريق الشباب موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهاف، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في ست وخسر ثلاث مباريات.
كانت آخر مباريات الزعيم ضد الإتفاق وانتهت بهدف نظيف للموج الأزرق، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بانتصار ثمين على الحزم بثلاثية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في اربع وتلقى الهزيمة فى مثلهما.