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الهلال × الشباب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والشباب، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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2019-05-16T19:43:32Z

13’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من لاعبي الهلال 

2019-05-16T19:41:03Z

11’ ضغط قوي من لاعبي الهلال على دفاعات الشباب المتراجع للمنطقة الدفاعية 

2019-05-16T19:40:14Z

10’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق كارلوس إدواردو لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-05-16T19:39:17Z

9’ تمريرة طولية فى إتجاه سيبا المنطلق على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

بافيتيمبي جوميس يسجل الهدف الاول للهلال

2019-05-16T19:37:46Z

وصف الهدف

8’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد البريك لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد امام جوميس الذي راوض الكرة وسددها تسديدة مقسية رائعة على يمين المرمي 

2019-05-16T19:37:18Z

7’ جوووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لفريق الهلال عن طريق بافيتيمبي جوميس 

2019-05-16T19:36:24Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق سيبا الذي أرسلها عرضية من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-05-16T19:35:30Z

5’ تنفيذ الخطأ من كارلوس إدواردو بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-05-16T19:34:25Z

3’ خطأ من على حدود المنطقة لصالح الهلال بعد تدخل قوي على ياسر الشهراني 

2019-05-16T19:33:40Z

2’ تمريرة خطيرة تصل إلى بافيتيمبي جوميس فى مواجهة المرمي لكنه سددها تسديدة من فوق الحارس لكنها مرت بوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

التشكيل الرسمي لفريق الشباب

2019-05-16T19:07:09Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

فاروق بن مصطفي / محمد سالم / جمال الدين بن العمري / فاليريكا جامان / حسن معاذ / عبدالملك الشمري / كونستالينت بوديسكو / سيبا / لويز أنطونيو / عبدالمجيد الصليهم / عبدالله الحمدان 

البدلاء / ناصر العمران / خالد الكعبي / فهد غازي / محمد عواجي / وليد حزام / حسن الراهب / محمد البقعاوي

التشكيل الرسمي للهلال

2019-05-16T19:02:42Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / محمد البريك / محمد جحفلي / ميلوش ديجينيك / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالملك الخيبري / أحمد أشرف / كارلوس الدوسري / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / جوناثان سوريانو / على آل بليهي / على الحبسي / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / عبدالله عطيف / وليد عبدالوهاب الأحمد / سيباستيان جيوفينكو 

2019-05-16T00:36:29Z

يقدم فريق الشباب موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهاف، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في ست وخسر ثلاث مباريات.

2019-05-16T00:36:14Z

كانت آخر مباريات الزعيم ضد الإتفاق وانتهت بهدف نظيف للموج الأزرق، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بانتصار ثمين على الحزم بثلاثية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في اربع وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

2019-05-16T00:35:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي الهلال فريق الشباب على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.