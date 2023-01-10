مباشرالهلال والرائد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والرائد في قمة الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك عبدلله ببريدة

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الرائد vs الهلالدوري روشن السعوديالرائدالهلال
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الرائد - الهلال

    الثلاثاء 10 يناير 2023،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد Vip

    الملك عبدلله ببريدة

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    نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

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    أوووووووووه العارضة تحرم الرائد من الهدف الثاني

    81 تسديدة مباغتة أو عرضية غير مقصودة من فوزير ترتطم بالعارضة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للرائد

    76 عرررضية من الجهة اليسرى، ورأسية من البديل يحيى سُنبل تسكن الشباك

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    ماذا أهدرت يا فييتو؟

    69 الدوسري يرراوغ بشكل ررائع، عررضية، الكرة تسقط من الحربي ويجدها فييتو أمامه ويسدد! ولكن الحربي يتألق ويتصدى لها

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    58 تسديدة من كاريلو ولكن الحربي يمسك بالكرة

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    أوووووووه التعادل يضيع من الرائد

    53  مرتدة للرائد بعد خطأ من كويلار، دوكوفيتش ينفرد بالمرمى ويسدد! ولكن الكرة عالية عن المرمى

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    فررصة للهلال

    47 تمريرة إلى الدوسري الذي يسددها قووية ولكن الحربي يتصدى لها

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الرائد بهدف نظيف

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    فرصة للرائد

    43 ركلة حرة مباشرة للرائد، ميتريتسا يسدد الكرة قوووية ولكن المعيوف يتصدى لها

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    26هدف ملغي للهلال بسبب وجود خطأ منذ بداية الهجمة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للهلال

    25 تمريرة رائعة بإتجاه حمد اليامي الذي يسدد الكرة قووية، الحارس يتصدى، ترتد إلى فييتو الذي يلعبها خلفية، الدفاع يعترضها من على خط المرمى، قبل أن يُكملها اليامي في الشباك

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    أوووه القائم يحرم الهلال من الهدف الأول

    22 تسديدة قوووووية من ميتشال ولكن الكرة ترتطم بالقائم الأيسر للحارس

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    16 ركنية للهلال، الكرة تصل إلى سعود عبد الحميد ورأسية ولكنها بعيدة عن المرمى

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    13 عرررضية من الجهة اليمنى للهلال، الكرة تصل إلى فييتو ورأسية ولكنها تعلو المرمى

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    فرررصة للهلال

    8 ركنية للهلال، الكرة تصل إلى آل بليهي ويسدد الكرة برأسه ولكن الدفاع يشتتها من على خط المرمى

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    خطيررررة مجددا للهلال

    7 تسديدة قوووية من الدوسري ولكن حارس الرائد يتصدى لها ببراعة وتخرج لركنية

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    فررررصة للرائد

    2 تسديدة قووووية من ميتريتسا ولكن المعيوف يتصدى لها بصعوبة

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    خطيررررة للهلال

    2 حمد اليامي يراوغ بشكل رائع على الجهة اليسرى، يلعب عررضية، ميتشال يسدد الكرة ولكنها تصطدم بكنو وتخرج لركلة مرمى

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الرائد ضد الهلال

    اختار سوموديكا الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 4-2-3-1
    أحمد الحربي
    عبد العزيز الجبرين - محمد الدوسري - مبارك الراجح - محمد سالم - عوض خميس
    محمد فوزير - داميان دوكوفيتش - منصور البيشي
    جوليا تافاريس - أليكساندرو ميتريستا

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    تشكيل الهلال ضد الرائد

    قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    عبدلله المعيوف
    حمد اليامي - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
    محمد كنو - جوستافو كويلار - أندريه كاريلو
    سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - ميتشال

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الرائد والهلال على ملعب الملك عبدلله ببريدة.

    يدخل الهلال اللقاء منتشيًا بالفوز على الاتحاد في الكلاسيكو بهدف نظيف، ويسعى زعيم آسيا لمواصلة النتائج الإيجابية والضغط على فرق المقدمة، حيث يبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط.

    أما الرائد فكان قد نجح في الأسبوع الفائت في التغلب على ضمك بهدفين لهدفين، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال.

    ويحتل الهلال المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مبارة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 12 لقاء كذلك.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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