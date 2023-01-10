عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الرائد - الهلال
الثلاثاء 10 يناير 2023،
الملك عبدلله ببريدة
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الرائد - الهلال
الثلاثاء 10 يناير 2023،
الملك عبدلله ببريدة
الرائد ضد الهلال#الرائد و #الهلال يبحثان عن انتصار ثان على التوالي في الدوري السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) January 9, 2023
اشترك في باقة الرياضة وشاهد جميع المباريات والعديد من الأحداث الرياضية
بتقنية HD على #Shahidhttps://t.co/ZMN17CGZIF#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهد@Alhilal_FC@alraedclub pic.twitter.com/AiTIJw65lY
81' تسديدة مباغتة أو عرضية غير مقصودة من فوزير ترتطم بالعارضة
76' عرررضية من الجهة اليسرى، ورأسية من البديل يحيى سُنبل تسكن الشباك
69' الدوسري يرراوغ بشكل ررائع، عررضية، الكرة تسقط من الحربي ويجدها فييتو أمامه ويسدد! ولكن الحربي يتألق ويتصدى لها
58' تسديدة من كاريلو ولكن الحربي يمسك بالكرة
53' مرتدة للرائد بعد خطأ من كويلار، دوكوفيتش ينفرد بالمرمى ويسدد! ولكن الكرة عالية عن المرمى
47' تمريرة إلى الدوسري الذي يسددها قووية ولكن الحربي يتصدى لها
43' ركلة حرة مباشرة للرائد، ميتريتسا يسدد الكرة قوووية ولكن المعيوف يتصدى لها
26' هدف ملغي للهلال بسبب وجود خطأ منذ بداية الهجمة
25' تمريرة رائعة بإتجاه حمد اليامي الذي يسدد الكرة قووية، الحارس يتصدى، ترتد إلى فييتو الذي يلعبها خلفية، الدفاع يعترضها من على خط المرمى، قبل أن يُكملها اليامي في الشباك
22' تسديدة قوووووية من ميتشال ولكن الكرة ترتطم بالقائم الأيسر للحارس
16' ركنية للهلال، الكرة تصل إلى سعود عبد الحميد ورأسية ولكنها بعيدة عن المرمى
13' عرررضية من الجهة اليمنى للهلال، الكرة تصل إلى فييتو ورأسية ولكنها تعلو المرمى
8' ركنية للهلال، الكرة تصل إلى آل بليهي ويسدد الكرة برأسه ولكن الدفاع يشتتها من على خط المرمى
7' تسديدة قوووية من الدوسري ولكن حارس الرائد يتصدى لها ببراعة وتخرج لركنية
2' تسديدة قووووية من ميتريتسا ولكن المعيوف يتصدى لها بصعوبة
2' حمد اليامي يراوغ بشكل رائع على الجهة اليسرى، يلعب عررضية، ميتشال يسدد الكرة ولكنها تصطدم بكنو وتخرج لركلة مرمى
اختار سوموديكا الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
أحمد الحربي
عبد العزيز الجبرين - محمد الدوسري - مبارك الراجح - محمد سالم - عوض خميس
محمد فوزير - داميان دوكوفيتش - منصور البيشي
جوليا تافاريس - أليكساندرو ميتريستا
🔢 | قائمة #الرائد في لقاء اليوم ضمن #دوري_روشن_السعودي #الرائد_الهلال— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 10, 2023
بالتوفيق لرائدنا 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/sJEkRSDfcz
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
حمد اليامي - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
محمد كنو - جوستافو كويلار - أندريه كاريلو
سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - ميتشال
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "الرائد" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/0doCaBtkxM— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 10, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الرائد والهلال على ملعب الملك عبدلله ببريدة.
يدخل الهلال اللقاء منتشيًا بالفوز على الاتحاد في الكلاسيكو بهدف نظيف، ويسعى زعيم آسيا لمواصلة النتائج الإيجابية والضغط على فرق المقدمة، حيث يبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط.
أما الرائد فكان قد نجح في الأسبوع الفائت في التغلب على ضمك بهدفين لهدفين، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال.
ويحتل الهلال المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مبارة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 12 لقاء كذلك.