إليكم تشكيل الرائد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / محمد العمري / عبدالله الشامخ / محمد الشريمي / دانييل / أمورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / ياسين الغناسي / أحمد حمودان
📃| تشكيلة فريق #الرائد في لقاء اليوم ضمن كأس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 11, 2019
2019-2018 م
( الجولة 16 ) #الهلال_الرائد pic.twitter.com/cMvTcLrIFa
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
عبدالله المعيوف/ محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش / محمد كنو / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / ناصر عيسى الدوسري / بافيتيمبي جوميس / جيلمين ريفاس
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء "الرائد"، ضمن الجولة الـ١٦ من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/bK1r1aoHlT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 11, 2019