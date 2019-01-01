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الهلال × الرائد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والرائد، وذلك في إطار الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

محدث
التعليقات()

2019-01-11T12:21:24Z

المباراة تقام على أرضية ملعب جامعة الملك سعود

2019-01-11T12:21:13Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

إليكم تشكيل الرائد لمباراة اليوم

2019-01-11T12:00:09Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / محمد العمري / عبدالله الشامخ / محمد الشريمي / دانييل / أمورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / ياسين الغناسي / أحمد حمودان

 

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-01-11T11:56:39Z

يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف/ محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش / محمد كنو / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / ناصر عيسى الدوسري / بافيتيمبي جوميس / جيلمين ريفاس

 

2019-01-11T11:53:43Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين الهلال والرائد على استاد جامعة الملك سعود في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.
 