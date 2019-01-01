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الهلال × الدرع | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والدرع، وذلك في إطار الدور ثمن نهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

محدث
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الهلال السعودي

2019-01-05T12:45:03Z

21’ تسديدة قوية من فواز العنيزي لاعبي الدرع لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمي الحارس عبدالله المعيوف

الهدف الأول للهلال

2019-01-05T12:42:41Z

جيلمين ريفاس

19’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري تلقاها جيلمين ريفاس برأسية قوية من داخل المنطقة تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-05T12:41:51Z

18’ جوووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق الهلال عن طريق جيلمين ريفاس 

2019-01-05T12:40:12Z

17’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من كارلوس إدواردو لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد بدون خطورة 

2019-01-05T12:39:06Z

16’ خطا من على حدود المنطقة لفريق الهلال 

2019-01-05T12:37:25Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلب قائم بين الفريقين 

2019-01-05T12:36:43Z

13’ تمريرة طولية فى إتجاه مهاجم الدرع  على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس عبدالله المعيوف وامسكها بثبات 

2019-01-05T12:35:39Z

12’ تمريرة خطيرة تصل إلى ريفاس داخل المنطقة لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها بنجاح 

2019-01-05T12:35:11Z

11’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليمنى لكن ابعدها مهند هوساوي بنجاح 

2019-01-05T12:34:35Z

10’ عشر دقائق من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-05T12:32:32Z

8’ تمريرة ثنائية بين ريفاس وإدواردو لكنها تنتهي سهلة إلى حارس المرمي 

2019-01-05T12:32:11Z

7’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 

2019-01-05T12:31:37Z

6’ خطا لفريق الدرع ضد اللاعب أحمد أشرف 

2019-01-05T12:30:36Z

5’ ضغط قوي من لاعبي الهلال على دفاعات الدرع

2019-01-05T12:28:22Z

3’ تسديدة قوية قوية من جوميز من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-05T12:26:30Z

2’ بطاقة صفراء من نصيب مهند هوساوي بعد تدخل قوي على إدواردو 

2019-01-05T12:24:18Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل الهلال

2019-01-05T12:00:17Z

2019-01-05T01:12:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي الهلال ضيفه نادري الدرع، على ملعب “جامعة الملك سعود” وذلك في إطار الدور ثمن نهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.