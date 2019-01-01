أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي الهلال ضيفه نادري الدرع، على ملعب “جامعة الملك سعود” وذلك في إطار الدور ثمن نهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.