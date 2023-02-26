مباشرالهلال والدحيل: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0x7 الدحيل

Al-Duhail - Al-HilalGettyImage
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الدحيل vs الهلالدوري أبطال آسياالهلالالدحيل

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

    شاهد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 عبر شاهد VIP

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    نهاية المباراة بفوز الهلال بسباعية نظيفة على الدحيل

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    83' جماهير الهلال تحتفل بالانتصار في المدرجات

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    77' سيطرة هلالية وتحضير لهدف ثامن

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    فيديو: شاهد الهدف السابع للهلال في مرمى الدحيل بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    جوووووووووول السابع للهلال والرابع لإيجالو

    62' جوووووول .. هجمة للزعيم وتمريرة بين حمدان وإيجالو ليضعها الأخير في الشباك

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    70' الدحيل يحاول تسجيل عدف حفظ الماء الوجه ولكن المعيوف يتصدى

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    56' هجمة مرتدة سريعة للهلال وصلت إلى ماريجا الذي انطلق سريعًا نحو المرمى لكن يتعرض لإصابة عضلية ويسقط ودفاع الدحيل يخرج الكرة

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    فيديو: شاهد الهدف السادس للهلال عن طريق إيجالو في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    جوووووووووول إيجالو يسجل الهاتريك والسادس لصالح الهلال

    48' جووووووووول خطأ دفاعي من الدخيل تصل إلى سالم الذي مررها إلى إيجالو ليلعبها فوق الحارس ويسجل هدفًا آخر للزعيم

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    انطلاق الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بخماسية نظيفة

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    فيديو: شاهد الهدف السادس الملغي عن طريق ماريجا لصالح الهلال

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    إلغاء الهدف السادس

    الحكم عاد لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف السادس بداعي التسلل

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    جوووووووول ماريجا هاتريك

    41' جووووووول .. هجمة رائعة من الهلال عن طريق ميشيل لعبها إلى سالم الذي مررها عرضية إلى ماريجا ليسدد على الطائر ويضع السادس

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    فيديو: شاهد هدف سالم الدوسري الخامس لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    جووووووووول الخامس عن طريق سالم الدوسري

    38' جووووووووووول الدوسري يضيف الخامس بعد مرتدة قوية وصلت إلى ماريجا الذي لعبها بالكعب إلى سالم ليسكنها الشباك

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    34' أووووووووه ماذا أهدرت يا سالم؟ مرتدة سريعة للهلال مررها سلمان الفرج للدوسري المنفرد بالمرمى لكن ركنها خارج الملعب

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    34' أووووووه الدحيل يظهر بفرصة خطيرة عن طريق أولونجا وتسديدة قوية باليسرى لكن المعيوف يتصدى

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    فيديو: شاهد هدف ماريجا الرابع لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022