مباشرالهلال والدحيل: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- نهاية المباراة بفوز الهلال بسباعية نظيفة على الدحيل
- فيديو: شاهد الهدف السابع للهلال في مرمى الدحيل بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد الهدف السادس للهلال عن طريق إيجالو في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف سالم الدوسري الخامس لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف ماريجا الرابع لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف ماريجا الثالث لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف إيجالو الثاني لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف إيجالو الأول لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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نهاية المباراة بفوز الهلال بسباعية نظيفة على الدحيل
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83' جماهير الهلال تحتفل بالانتصار في المدرجات
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77' سيطرة هلالية وتحضير لهدف ثامن
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فيديو: شاهد الهدف السابع للهلال في مرمى الدحيل بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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جوووووووووول السابع للهلال والرابع لإيجالو
62' جوووووول .. هجمة للزعيم وتمريرة بين حمدان وإيجالو ليضعها الأخير في الشباك
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70' الدحيل يحاول تسجيل عدف حفظ الماء الوجه ولكن المعيوف يتصدى
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56' هجمة مرتدة سريعة للهلال وصلت إلى ماريجا الذي انطلق سريعًا نحو المرمى لكن يتعرض لإصابة عضلية ويسقط ودفاع الدحيل يخرج الكرة
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فيديو: شاهد الهدف السادس للهلال عن طريق إيجالو في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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جوووووووووول إيجالو يسجل الهاتريك والسادس لصالح الهلال
48' جووووووووول خطأ دفاعي من الدخيل تصل إلى سالم الذي مررها إلى إيجالو ليلعبها فوق الحارس ويسجل هدفًا آخر للزعيم
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انطلاق الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بخماسية نظيفة
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فيديو: شاهد الهدف السادس الملغي عن طريق ماريجا لصالح الهلال
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إلغاء الهدف السادس
الحكم عاد لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف السادس بداعي التسلل
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جوووووووول ماريجا هاتريك
41' جووووووول .. هجمة رائعة من الهلال عن طريق ميشيل لعبها إلى سالم الذي مررها عرضية إلى ماريجا ليسدد على الطائر ويضع السادس
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فيديو: شاهد هدف سالم الدوسري الخامس لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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جووووووووول الخامس عن طريق سالم الدوسري
38' جووووووووووول الدوسري يضيف الخامس بعد مرتدة قوية وصلت إلى ماريجا الذي لعبها بالكعب إلى سالم ليسكنها الشباك
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34' أووووووووه ماذا أهدرت يا سالم؟ مرتدة سريعة للهلال مررها سلمان الفرج للدوسري المنفرد بالمرمى لكن ركنها خارج الملعب
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34' أووووووه الدحيل يظهر بفرصة خطيرة عن طريق أولونجا وتسديدة قوية باليسرى لكن المعيوف يتصدى
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فيديو: شاهد هدف ماريجا الرابع لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022