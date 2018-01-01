90+6’نهاية المباراة
نهاية اللقاء #الهلال ١ × ٢ الحزم#الهلال_الحزم pic.twitter.com/IzMJOzKaWw— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 15, 2018
تبديل في صفوف الحزم
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف الحزم
تبديل في صفوف الهلال
87’خروج حسن كادش ودخول ناصر الدوسري بدلًا منه
د٨٩' التبديل الثاني:#ناصر_الدوسري بدلاً من #حسن_كادش#الهلال_الحزم#الهلال pic.twitter.com/MFAd6FSy9q— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 15, 2018
فاجنر أليماو يتقدم بالنتيجة للحزم
من نقطة الجزاء
79’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها أليماو ببراعة على يسار الحارس علي الحبسي
🔹الهدف الثاني للحزم يسجله اليماو 🔸 #الحزم 2 #الهلال 1— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) December 15, 2018
#دوري_كاس_محمد_بن_سلمان #الرياض
⏰ 80
💙💛♥️
دعواتكم بالتوفيق لـ #حزم_الصمود#الرس pic.twitter.com/wUyA4sq16N
حكم المباراة يلغي هدف للهلال ويعود لاحتساب ركلة جزاء للحزم
اووووووووووووووه77’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة استقبلها ريفاس برأسية في اتجاه جوميس الذي سددها قوية سكنت الشباك بنجاح
66’سقوط اللاعب محمد الصيعري بداعي الإصابة
54’سقوط الحارس ماليك عسلة بداعي الإصابة
محمد الصيعري يعدل النتيجة للحزم
بتصويبة من داخل المنطقة
47’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق خالد البركة سددها محمد الصيعري بسهولة سكنت الشباك بنجاح
🔹الهدف الاول للحزم يسجله محمد الصيعري 🔸 #الحزم 1 #الهلال 1— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) December 15, 2018
#دوري_كاس_محمد_بن_سلمان #الرياض
⏰ 46
💙💛♥️
دعواتكم بالتوفيق لـ #حزم_الصمود#الرس pic.twitter.com/2v9hGb17LX
بافيتيمبي جوميس يفتتح التسجيل للهلال
بتصويبة من داخل المنطقة
20’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة سددها جوميس ببراعة سكنت الشباك بنجاح
قوووووووووووووووول pic.twitter.com/Hy8121ok80— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 15, 2018
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بالمباراة التي ستجمعه بضيفه "الحزم" عصر اليوم، ضمن لقاءات الجولة الـ١٣ من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/0yq5sMsDJD— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 15, 2018
🔹تشكيلة اللقاء🔸 #الحزم VS #الهلال— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) December 15, 2018
#دوري_كاس_محمد_بن_سلمان #الرياض
⏰ 3.05 مساء
💙💛♥️
دعواتكم بالتوفيق لـ #حزم_الصمود#الرس pic.twitter.com/c3Pyv7nPKw
أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل الحزم ضيفًا على الهلال في الجولة الـ13 من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.