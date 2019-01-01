تشاموسكا يبدأ مباراته الأولى مع الزعيم بالقوى الضاربة

يبدأ المدرب بيريسليس تشاموسكا اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عبد الله المعيوف / محمد البريك ، ألبيرتو بوتيا ، علي البليهي ، ياسر الشهراني / ميلوس ديجينيك ، محمد كنو / سالم الدوسري ، كارلوس إدواردو ، سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري).

📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "التعاون"، ضمن لقاءات الجولة الـ٢٨ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الهلال_التعاون pic.twitter.com/THM8LEJy8y — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 29, 2019

البدلاء: (عبد الله عطيف ، حسن كادش ، جوناتان سوريانو ، محمد جحفلي ، علي الحبسي ، هتان باهبري ، عبد الملك الخيبري ، نواف العابد ، محمد الشلهوب).