إبراهيم الزبيدي يسجل الهدف الخامس
إبراهيم الزبيدي87’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي التعاون وتمريرة تصل لداخل يسار المنطقة إلى إبراهيم الزبيدي الذي سدد كرة قوية تسكن الشباك بنجاح
التبديل الثالث والاخير فى صفوف التعاون
لياندرو تاوامبا يسجل الهدف الرابع
لياندرو تاوامبا81’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالفتاح آدم لداخل المنطقة تلقاها البديل تاوامبا برأسية رائع تسكن الشباك بنجاح
التبديل الثالث فى صفوف التعاون
التبديل الثاني فى صفوف الهلال
التبديل الاول فى صفوف الهلال
التبديل الاول فى صفوف التعاون
سيدريك أميسي يسجل الهدف الثالث للتعاون
سيدريك أميسي56’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نيلدو بيترولينا من الجهة اليسري ثم يمررها لداخل المنطقة إلى سيديريك أميسي الذي سددها فى المرمي بنجاح
يارباااااااااااااااااه،،،، ماذا أهدرت ياآدم؟
38’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق هاتان باهبري لداخل المنطقة تلقاها أحمد أشرف الخالي من الرقابة برأسية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي
عبدالفتاح آدم يفتتح التسجيل لفريق التعاون
عبدالفتاح آدم22’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية تصل على الجهة اليسري فى إتجاه المنطلق مد الله العليان الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالفتاح أدم بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
فتاااااح فتااااح يضيف الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 22 ..#التعاون 2 Vs الهلال 0 #التعاون_الهلال— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
ساندرو مانويل يفتتح التسجيل للتعاون
ساندرو مانويل18’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق مدالله العليان تصل إلى ربيع على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام ساندرو مانويل الذي سدد كرة قوية تسكن الشباك بنجاح
سااااااااندروووووو يسجل الهدف الأول للتعاون عند الدقيقة 18 ..#التعاون 1 Vs الهلال 0 #التعاون_الهلال— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
⚽️ بداية المباراة#الهلال × التعاون#الهلال_التعاون— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/7CX3pcpeJ4
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
علي الحبسي / ميلوش ديجينيك / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش/ محمد كنو / ناصر الدوسري / أحمد الفقي / محمد الشلهوب / هتان باهبري / عبدالرحمن اليامي
📃 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "التعاون"، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين#الهلال_التعاون pic.twitter.com/Zll4YKHsf7— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / عبدالملك الخيبري / عبدالله عطيف / سيباستيان جيوفينكو / ياسر الشهراني / نواف العابد / محمد الواكد / محمد الدوسري / أحمد شراحيلي / وهاب آل أحمد
يقدم التعاون موسمًا جيدًا حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.
يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب استقلال طهران بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.