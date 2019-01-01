يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب استقلال طهران بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.