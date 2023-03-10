11" ضغط قوي من لاعبي الهلال وتمريرات متتالية فى منتصف ملعب التعاون
مباشرالهلال والتعاون: مباشر لحظة بلحظة
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9" تسديدة قوية من أوديون إيجالو من على حدود المنطقة لكنها فى أحضان الحارس
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل التعاون ضد الهلال
يبدا التعاون بقيادة المدرب بريكليس شاموسكا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
مايلسون دوس سانتوس
سعد يسلم بالعبيد - نالدو - حسن كادش - عون السلولي
طارق عبدالله محمد - أشرف المهديوي
فهد عائض الرشيدي - أليخاندرو روميرو كاكو - ألفارو ميدران
ليندر تاوامبا
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تشكيل الهلال ضد التعاون
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
حمد تركي اليامي - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - سعود عبدالحميد
جوستافو كويلار - سلمان الفرج
أندري كاريلو - محمد كنو - ميشيل ديلجادو
أوديون إيجالو
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون، ضمن مباريات الجولة العشرين، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.
الهلال يسعى لمداواة جراحه أمام التعاون والخروج بنقاط المباراة كاملة، بعد السقوط للمباراة الثانية على التوالي، عندما خسر من الفتح في مباراته الأخيرة ومن قبلها التعادل مع الوحدة.
على الجانب الآخر يهدف التعاون، الذي يعاني من تذبذب النتائج في المباريات الأخيرة، إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم، تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي.
ويحتل الهلال المركز الخامس من سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد لعب 17 مباراة، أما التعاون فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد لعب 19 مباراة.