عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - الباطن
الجمعة 15 ديسمبر 2022،
ملعب الأمير فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - الباطن
الجمعة 15 ديسمبر 2022،
ملعب الأمير فيصل بن فهد
لا تفوت عودة دوري روشن السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) December 14, 2022
الهلال يسعى لتخطي عقبة الباطن في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
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79' عررضية من كاريو إلى إيجالو الذي يلعبها بالكعب بشكل جميل في المرمى
ويحتفل بهدفه بالاعتذار عن ركلة الجزاء والفرصة التي أضاعها
65' عررضية خطيرة من كاريو ولكن الكرة تمر بسلام على الدفاع
61' تمريرة رائعة بإتجاه العنزي الذي يلمسها بالكعب بشكل رائع إلى يوسف فواز الذي يسددها بشكل رائع في مرمى المعيوف
58' عررضية من إيجالو، الكرة تلمس مدافع الباطن وتمر بسلام على الدفاع، وتخرج لركنية
56' تسديدة قوووية من ناصر الدوسري ولكن الكرة ترتطم بالدفاع
53' إيجالو ينفرد تمامًا بالمرمى ويسدد! ولكن كامبانيا يتألق ويتصدى للكرة
تعود لماريجا الذي يسدد! ولكن الكرة عالية عن المرمى
50' ركنية للهلال، الكرة تُمرر بالرأس إلى جانج الذي يسددها برأسه بشكل رائع في المرمى
46' ركلة حرة غير مباشرة للهلال، من بيريرا إلى كنو ورأسية ولكنها تعلو المرمى
45' كامبانيا يتألق ويتصدى لركلة الجزاء ويحرم الهلال من التقدم في النتيجة
45' الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار والتأكد من عرقلة إيجالو
45' تسديدة من لاعب الباطن ولكن الكرة سهلة في يد المعيوف
43' تسديدة قووووية من إيجالو ولكن كامبانيا يتصدى
40' تمريرة بإتجاه إيجالو ولكن كامبانيا يخرج ويمسك بالكرة
33' عرررضية من الجهة اليسرى ورأسية من كنو ولكن كامبانيا يمسك بها
29' من غيره؟ كامبانيا يتصدى لركلة حرة مباشرة لعبها بيريرا بشكل رائع
24' تسديدة قووية من إيجالو من داخل منطقة الجزاء ولكن كامبانيا يتصدى لها ببراعة
19' تسديدة من كاريو ولكن الكرة بعيدة عن مرمى الباطن
15' تسديدة قوووية من كنو ولكن كامبانيا يتصدى لها، وتخرج لركنية
13' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب جانج مدافع الهلال بعد تدخل قوي على لاعب الباطن
9' ركلة حرة غير مباشرة للهلال، كنو يلعبها وترتطم بالحائط وتخرج لركنية
7' عررضية من الجهة اليسرى للهلال ولكن حارس الباطن يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
قرر المدرب دياز الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - جانج هيون سو - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد
ماتيوس بيريرا - جوستافو كويلار
أندريه كاريو - محمد كنو - موسى ماريجا
أوديون إيجالو
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "الباطن" ⚽️💙#الهلال_الباطن #الهلال pic.twitter.com/8y9ybiUFmr— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 16, 2022
قرر المدرب ألين هورفات الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
مارتن كامبانيا
عبد الرحمن الظفيري - ماوريسيو أنتونيو - محمد ناجي - بدر الشمري
بسام الحريجي - طارق مداد المطيري - محمد فريج
عبد الرحمن العنزي - يوسف الشمري - يوسف فواز
📋 قائمة السماوي في مواجهة الليلة 🤩💙#الهلال_الباطن pic.twitter.com/OqCZobbDYd— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) December 16, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
نجح الموج الأزرق في الفوز بآخر مبارياته قبل فترة التوقف، على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 17.
على الجانب الآخر الباطن هذا الموسم يعاني بشكل واضح، إذ يتذيل ترتيب الدوري، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.