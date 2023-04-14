أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الباطن والهلال، والمقدمة من الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي المقامة على ملعب الباطن.

الهلال لم يستفق من كبوة الخسارة أمام الشباب، وتعادل بصعوبة على الطائي، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

أما الباطن، فقد واصل نتائجه المتراجعة في دوري روشن السعودي، وخسر في الجولة الماضية أمام أبها، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير في جدول الترتيب.