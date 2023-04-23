99' دخول فييتو وخروج ماريجا
مباشرالاتحاد ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، نتجه للأشواط الإضافية
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تبديل للهلال
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تبديل للهلال وآخر للاتحاد
90' دخول كنو من جانب الهلال
94' دخول البيشي من جانب الاتحاد
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الهلال يرد
90' فرصة للزعيم، تمريرة لماريجا كادت أن تجعله ينفرد بالمرمى ولكن جروهي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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خطيررررررررررررررررة للاتحاد
89' تمريرة رررائعة تضع رومارينهو أمام المرمى ولكن البرازيلي يسدد الكرة في يد المعيوف
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87' بطاقة صفراء للمدافع هوساوي بعد تدخل قوي على إيجالو
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87' ركلة حرة غير مباشرة للاتحاد، الكرة تصل إلى هوساوي ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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خطيرررررررررة للاتحاد
83' تمريرة ررائعة بإتجاه رومارينهو في المساحة، البرازيلي يروض الكرة ويمرر إلى كورونادو الذي يسدد ولكن الكرة تصل سهلة في يد المعيوف
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تبديل اضطراري للاتحاد
81' خروج شراحيلي للإصابة ودخول هوساوي
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80' ضغط من الهلال بحثًا عن هدف الفوز
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تبديل للاتحاد
67' خروج بامسعود ودخول زكريا هوساوي
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60' تسديدة قووووية من حمدلله ولكن المعيوف يتصدى لها
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أووووووووووووووووووووووووووووووه كيف ضاعت من الاتحاد!!
56' تمريرة رررلئغى بإتجاه حمدلله الذي يسدد الكرة على الطااااائر بشكل رائع ولكنها ترتطم بالعارضة، قبل أن يسددها مجددًا بقوووة ولكن المعيوف يتصدى لها وتخرج لركنية
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خطيررررررررررة للهلال
53' عررررضية من الجهة اليمنى إلى إيجالو الذي يسدد من لمسة واحدة قوووية ولكن جروهي يتصدى لها
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47' تسديدة قوووووية من رومارينهو ولكن المعيوف يتصدى لها
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47' ماريجا يمرر الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لزميله إيجالو ولكن الحارس والدفاع يسيطران على الموقف دون أخطاء
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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أوووووووووووووووووووووووه هدف ضائع من الاتحاد
45' فاصل مهاري رائع من كوستا الذي راوغ مدافعي الهلال، وعررضية تصل إلى رومارينهو داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته تعلو المرمى
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43' كورونادو يلعب الركلة الحرة وتصل إلى حجازي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار المرمى