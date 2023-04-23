56' تمريرة رررلئغى بإتجاه حمدلله الذي يسدد الكرة على الطااااائر بشكل رائع ولكنها ترتطم بالعارضة، قبل أن يسددها مجددًا بقوووة ولكن المعيوف يتصدى لها وتخرج لركنية