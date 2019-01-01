على الجانب الآخر، تأهل العميد إلى دور الثمانية بدورى أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد أن تصدر المجموعة الأولي والتي كانت تضم كلً من النصر والزوراء والوصل، ليلتقي أمام آهن أصفهان الإيراني ويخطف بطاقة العبور بفوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1 و4/3، بينما محليًا خسر الاتحاد من مضيفه ضمك الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة (2-1)، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز فى مدينة المحالة، بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط فى المركز الثامن من جدول الترتيب.