بافيتيمبي جوميز

⏰ ٣١' #الهلال ٢ × ٠ الاتحاد السكندري

أسيست رايق من الشلهوب وإنهاء ولا أروع من الأسد غوميززز 😍💙#الهلال_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/Q8EQ9QZGS5 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩

32’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من محمد الشلهوب من خارج المنطقة ثم يرسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة تلقاها بافيتيمبي جوميز بتسديدة من لمسة واحدة على يسار الحارس ألهاني سليمان