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الهلال × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19

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2019-02-16T17:34:05Z

33’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء الاتحاد السكندري 

شاهد الهدف الاول للهلال

2019-02-16T17:33:41Z

كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميز يحرز الهدف الثاني للهلال

2019-02-16T17:31:51Z

بافيتيمبي جوميز

32’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من محمد الشلهوب من خارج المنطقة ثم يرسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة تلقاها بافيتيمبي جوميز بتسديدة من لمسة واحدة على يسار الحارس ألهاني  سليمان 

2019-02-16T17:31:26Z

31’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،الهدف الثاني للهلال السعودي عن طريق جوميز 

2019-02-16T17:30:56Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ

2019-02-16T17:29:30Z

29’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني سيلفا لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام السيد سالم الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-16T17:28:48Z

28’ إنطلاقة من توني سيلفا من الجهة اليمنى ومحاول المرور لكن تدخل معه ياسر الشهراني وابعدها إلى ركنية 

2019-02-16T17:27:30Z

27’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد الشلهوب لكن ابعدها الدفاع قبل راسية جوميز 

2019-02-16T17:26:33Z

26’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من كارلوس إدواردو تلقاها كنو برأسية مرت اعلى المرمي 

2019-02-16T17:25:43Z

25’ تنفيذ الخطأ من محمد الشلهوب بتسديدة غير متقنة تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

2019-02-16T17:23:35Z

23’ خطأ من مكان خطير للغاية بعد تدخل قوي على جوميز من على حدود المنطقة 

أووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياتوني؟

2019-02-16T17:21:59Z

21’ تمريرة خطيرة ورائعة من أحمد نبيل مانجا تضع توني سيلفا منفرداً بالمرمي ليستلم الكرة ويسددها لكن تألق الحارس عبدالله المعيوف وتصدي لها ببراعة 

2019-02-16T17:20:51Z

20’ محاولة المرور من عمار حمدي من الجهة اليسري لكن اببعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-02-16T17:19:55Z

19’ محاولات من لاعبي الاتحاد السكندري للبحث عن هدف التعادل لكن بدون خطورة على مرمي الحارس عبدالله المعيوف

2019-02-16T17:19:04Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-02-16T17:18:11Z

17’ الخطا ينفذ بتمريرة قصيرة لداخل يسار المنطقة إلى أحمد توفيق الذي سددها فى المرمي لكن ابعدها عبدالله المعيوف إلى ركنية 

2019-02-16T17:17:18Z

16’ خطأ للاتحاد من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على عمار حمدي 

2019-02-16T17:15:55Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم أصبح للهلال بهدف عن طريق كارلوس إدواردو 

كارلوس إدواردو يفتتح التسجيل بهدف رائع

2019-02-16T17:14:37Z

كارلوس إدواردو

14’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو لداخل المنطقة تلقاها كارلوس إدواردو بتسديدة خلفية رائعة تسكن الشباك بنجاح 

2019-02-16T17:14:16Z

13’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق كارلوس إدواردو 

2019-02-16T17:11:48Z

11’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

2019-02-16T17:09:42Z

10’ خطأ فى منتصف الميدان للاتحاد بعد تدخل قوي على أحمد توفيق 

2019-02-16T17:08:34Z

9’ سيطرة من لاعبي الهلال السعودي على مجريات اللقاء ومحاولات للوصول لمرمي الحارس الهاني سليمان 

2019-02-16T17:07:10Z

8’ تنفيذ الخطأ من محمد الشلهوب بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

بطاقة صفراء من نصيب محمود رزق

2019-02-16T17:06:00Z

7’ إنطلاقة من كارلوس إدواردو من الجهة اليسري لكن تدخل معه محمود رزق والحكم يحتسب خطأ للهلال من الجهة اليسري من خارج المنطقة 

2019-02-16T17:05:25Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من كارلوس إدواردو لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس الهاني سليمان بثبات 

2019-02-16T17:04:38Z

5’ عرضية من على حدودالمنطقة عن طريق محمد الشلهوب لكن ابعدها المدافع محمدد بازوكا برأسية إلى ركنية 

2019-02-16T17:04:03Z

4’ عرضية من نور السيد لاعب الاتحاد من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات 

2019-02-16T17:02:42Z

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-02-16T17:01:46Z

2’ خطا فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي على محمد كنو 

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-02-16T16:17:29Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

الهاني سليمان / السيد سالم / محمد بازوكا / محمود رزق / محمود شعبان / نور السيد / أحمد توفيق / أحمد نبيل مانجا / عمار حمدي / خالد قمر / توني سيلفا 

البدلاء / كريم ممدوح / خالد الغندور / محمد ناجي / كريم الديب / والاس ألفيس داسيلفا / محمود الزنفلي / رزاق سيسيه 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-02-16T16:12:11Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلا من

عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / محمد الجحفلي / ألبيرتو بوتيا / محمد البريك / ناصر الدوسري / محمد كنو / محمد الشلهوب / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميز / أندريه كاريلو

البدلاء / محمد الواكد / على آل بليهي / حسن كادش / عبدالملك الخيبيري / أحمد أشرف / هتان باهبري / سالم الدوسري

2019-02-15T23:54:00Z

يذكر أن الهلال السعودي تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب النفط العراقي بعد فوزه بستة اهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، بينما تأهل الاتحاد على الزمالك، حيث خسر ذهابا على ملعبه بهدف نظيف وفاز على ملعب الزمالك بنفس النتيجة قبل أن يتأهل بركلات الترجيح

2019-02-15T23:53:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الهلال السعودي الاتحاد السكندري المصري على ملعب "جامعة الملك سعود" في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.