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الهلال × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة مباراة الهلال ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سمان 2018-19

محدث
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عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي

2018-12-21T12:22:10Z

مبكرًا

6’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق عبد الله السعيد ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة في اتجاه عمر السومة الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح

2018-12-21T12:21:33Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-21T12:20:38Z

4’محمد البريك انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2018-12-21T12:20:22Z

3’كارلوس إدواردو سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-21T12:16:04Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليمين والأهلي بالزي الأبيض  والأخضر على اليسار

انطلاق المباراة

2018-12-21T12:13:11Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2018-12-21T11:34:34Z

يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/2/1 وتضم كلًا من

محمد العويس / سعيد المولد / بابلو دياز / محمد آل فتيل / محمد عبد الشافي / جوزيف دس سوزا / نوح الموسى / حسين المقهوي / عبد الله السعيد / خوسيه خورادو / عمر السومة

 

 

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2018-12-21T11:12:28Z

يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

علي الحبسي/ محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس

 

2018-12-21T11:11:45Z

يعيش الأهلي موسمًا رائعًا تحت قيادة الأرجنتيني بابلو جويدي، فحتى الآن خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، جمع من خلالهم 24 نقطة من 7 انتصارات وثلاث تعادلات وخسر مثلهم، وسيدخل الفريق هذا اللقاء وكله أمل في خطف الثلاث نقاط من بطل الدوري ليستمر في المقدمة والمنافسة على البطولة

2018-12-21T11:10:43Z

 يدخل الزعيم هذه المباراة وهو قادم من أول خسارة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان علي يد فريق الحزم بهدفين مقابل هدف، لكن بالرغم من هذه الخسارة ظل الموج الأزرق على صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني، فبعد 13 مباراة، حقق 10 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة.

2018-12-21T11:08:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول....حيث كلاسيكو سعودي قوي يجمع بين الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.