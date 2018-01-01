عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي
مبكرًا6’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق عبد الله السعيد ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة في اتجاه عمر السومة الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح
انطلاق المباراة
🏟 أجواء #محيط_الرعب قبل مواجهة #الهلال_الأهلي #الهلال pic.twitter.com/eXb0Q68Zu0— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 21, 2018
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/2/1 وتضم كلًا من
محمد العويس / سعيد المولد / بابلو دياز / محمد آل فتيل / محمد عبد الشافي / جوزيف دس سوزا / نوح الموسى / حسين المقهوي / عبد الله السعيد / خوسيه خورادو / عمر السومة
#الأهلي_الهلال— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 21, 2018
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/E7591Xtgzj
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
علي الحبسي/ محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / على البليهي / ياسر الشهراني / كنو / كارلوس إدواردو / عبد الله عطيف / كاريلو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميس
📋 #AlHilal starting XI and Subs for #AlHilalVsAlAhli in #MBS_ProLeague pic.twitter.com/J1GqjD9j7d— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 21, 2018