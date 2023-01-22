أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال وأبها على ملعب فيصل بن فهد.

نجح الهلال في استعادة توازنه في الجولة الماضية عقب التغلب على العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب في مواصلة الضغط على النصر الذي يزيد عن الزعيم بنقطة ولكن مع لعب مباراة أقل.

أما أبها فتمكن في الأسبوع الفائت من التفوق على ضمك بهدفين لهدف، ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية، حتى وإن كان سيواجه الهلال خارج ملعبه وبعيدًا عن جماهيره.

ويحتل الهلال المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد لعب 14 مبارة، بينما يأتي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء كذلك.