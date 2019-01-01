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الهلال × أبها | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد أبها في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

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2019-08-23T17:51:46Z

90+5’نهاية المباراة

2019-08-23T17:50:40Z

90+4’خطأ لصالح سعد بقير بعد تدخل من محمد كنو في منتصف الميدان 

2019-08-23T17:48:46Z

90+3’عرضية قوية من الجهة اليمنى عن طريق أندريه كاريلو مرت من أمام الجميع لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-23T17:48:15Z

90+2’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-23T17:46:46Z

90+1’سقوط هتان باهبري بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-23T17:46:05Z

90’خطأ لصالح سعد بقير في وسط الميدان بعد تدخل من كنو في وسط الميدان

2019-08-23T17:44:52Z

89’كرات وتمريرات بين أقدام لاعبي الهلال في وسط الميدان

عمر خربيين يضيف الرابع للهلال

2019-08-23T17:43:08Z

برأسية من داخل المنطقة

88’الهدف جاء من ركنية من الجانب الأيمن نفذها هتان باهبري بشكل رائع داخل المنطقة إرتقى لها عمر خربيين وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

2019-08-23T17:42:51Z

87’قووووووووووووول... ورابع الأهداف للزعيم عن طريق عمر خربيين

2019-08-23T17:42:04Z

86’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني لداخل المنطقة تٌبعد من دفاعات أبها إلى ركنية

سعد بقير يقلص الفارق لأبها

2019-08-23T17:41:02Z

من علامة الجزاء

85’سعد بقير نجح في تنفيذ ركلة الجزاء بشكل رائع سكنت على يسار الحارس عبد الله المعيوف

2019-08-23T17:40:39Z

84’قووووووووووووول.. وهدف تقليص النتيجة عن طريق سعد بقير من ركلة جزاء

2019-08-23T17:38:16Z

83’بالفعل ركلة جزاء لصالح أبها وسعد بقير على تنفيذها

2019-08-23T17:37:43Z

82’حكم اللقاء يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو للتأكد من قراره

2019-08-23T17:36:13Z

81’اوووووووووووه.. ركلة جزاء لصالح أبها بعد عركلة من اللاعب جانج هيون سو للاعب سعد بقير داخل المنطقة

2019-08-23T17:36:04Z

80’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-23T17:34:33Z

79’حكم اللقاء يوقف المباراة لشرب المياه والتقاط الأنفاس

تبديل في صفوف الهلال

2019-08-23T17:33:53Z

78’خروج بافيتيمبي جوميس ودخول عمر خربيين بديلًا له

2019-08-23T17:33:20Z

77’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أندريه كاريلو لداخل النطقة أبعدت من دفاعات أبها

2019-08-23T17:32:58Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال الهلال متفوق بثلاثية مقابل هدف

2019-08-23T17:30:50Z

70’تمريرة بينية عن طريق كارلوس إدواردو في إتجاه جوميز المنطلق داخل المطقة طالت ووصلت إلى الحارس عبد العالي المحمدي

2019-08-23T17:30:30Z

69’هدأت المباراة نسبيًا بعد احراز الزعيم ثالث الأهداف وتوسيع الفارق إلى هدفين

2019-08-23T17:30:07Z

67’كريم برناوي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت بين أحضان المعيوف

2019-08-23T17:29:40Z

66’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في وسط الميدان

2019-08-23T17:25:49Z

65’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق الشهراني إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أبها

سيباستيان جيوفينكو يضع ثالث الأهداف في شباك أبها

2019-08-23T17:20:28Z

من تنفيذ رائع للركلة الحرة

63’سيباستيان جيوفينكو نفذ الركلة الحرة المباشرة قوية على المرمى في الزاوية التي يقف بها الحارس عبد العالي المحمدي، لكنها كانت قوية سكنت الشباك

2019-08-23T17:19:06Z

62’قوووووووووووووووول ثالث رائع للزعيم عن طريق سيباستيان جيوفينكو

2019-08-23T17:17:28Z

61’خطأ لصالح سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل من كريم العواضي من على قوس منطقىة الجزاء من مكان أكثر من رائع

2019-08-23T17:15:32Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدفين مقابل هدف

2019-08-23T17:14:42Z

58’هدأت المباراة نسبيًا ولاعبي الهلال يتبادلون التمريرات

2019-08-23T17:13:34Z

57’سيباستيان جيوفينكو نفذ الركنية مقوس لداخل المنطقة تُبعد أيضًا من دفاعات أبها

2019-08-23T17:12:43Z

56’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني إصطدمت بدفاعات أبها وتحولت إلى ركنية

تبديل في صفوف أبها

2019-08-23T17:11:37Z

55’خروج فانيفا إيما ودخول عمار النجار بديلًا له

2019-08-23T17:10:40Z

54’مازال اللعب متوقف ويبدوأن فانيفا إيما غير قادر على استكمال المباراة

2019-08-23T17:09:50Z

53’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-23T17:08:17Z

52’سقوط المهاجم فانيفا إيما بداعي الإصابة

2019-08-23T17:07:59Z

51’لاعبي الهلال يتبادلون التمريرات في وسط الميدان

2019-08-23T17:06:34Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للهلال بهدفين مقابل هدف

2019-08-23T17:05:58Z

49’بالفعل كان هناك حالة تسلل على المهاجم فانيفا إيما

2019-08-23T17:04:22Z

48’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو

2019-08-23T17:03:54Z

47’اوووووووووووه.. هدف ملغي لأبها بداعي التسلل

2019-08-23T17:02:32Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-08-23T16:48:05Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-08-23T16:47:21Z

45+1’كرة ثابتة نفذها سميحان النابت مقوسة إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات الهلال

2019-08-23T16:46:34Z

45’خطأ لصالح خالد الخثلان بعد تدخل من أندريه كاريلو في منتصف الميدان من الجهة اليسرى

بافيتيمبي جوميس يضيف الثاني للهلال

2019-08-23T16:43:21Z

بعد عمل رائع من ياسر الشهراني

44’الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني ثم أرسل كرة عرضية أرضية في إتجاه جوميس الذي سددها بسهولة سكنت الشباك

 

2019-08-23T16:42:28Z

43’قووووووووووووووول.... ثاني للهلال عن طريق الأسد جوميس

2019-08-23T16:41:32Z

42’كرة ثابتة نفذها سيباستيان جيوفينكو مقوسة إلى داخل المنقة أبعدت بقبضة اليد من الحارس المحمدي

2019-08-23T16:40:05Z

41’خطأ لصالح بافيتيمبي جوميس من على حدود المنطقة من الجهة اليسرى بعد تدخل من أمين عتوشي

2019-08-23T16:39:26Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم

بافيتيمبي جوميس يعدل النتيجة للهلال

2019-08-23T16:38:01Z

بتصويبة من على حدود المنطقة

39’الهدف جاء بعد تمريرة من سيباستيان جيوفينكو في إتجاه جوميس المتمركز على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة بدوران رائع وسددها قفوية إصطدمت بدفاعات أبها وسكنت على يمين الحارس عبد العالي المحمدي

 

2019-08-23T16:37:33Z

38’قوووووووووووووول... وهدف التعادل للزعيم

2019-08-23T16:34:51Z

37’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أندريه كاريلو حاول كارلوس إدواردو تصويبها بمقصية مرت بغرابة شديدة ثم أبعدت من دفاعات أبها

2019-08-23T16:33:42Z

36’سيباستيان جيوفينكو انطلق ناحية المنطقة وسدد كرة ببسراه قوية أمسك بها الحارس عبد العالي المحمدي

2019-08-23T16:33:16Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-08-23T16:32:17Z

34’لاعبي أبها يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-08-23T16:31:46Z

33’عرضية  من الجانب الأيسر عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة قابلها كارلوس إدواردو بتصويبة مرت بجانب القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-08-23T16:30:25Z

32’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-23T16:30:07Z

31’حكم المباراة يوقف اللعب لشرب المياه نظرًا لارتفاع درجة الحرارة

2019-08-23T16:29:50Z

30’نصف ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-23T16:28:37Z

29’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-23T16:26:28Z

27’تمريرة بينية عن طريق كارلوس إدواردو في إتجاه جوميس المنطلق داخل يمين المنطقة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-23T16:24:02Z

26’خطأ لصالح سميحان النابت بعجد تدخل من كارلوس إدواردو في منتصف الميدان

2019-08-23T16:23:13Z

25’لاعبي أبها يتبادلون التمريرات في وسط الميدان

2019-08-23T16:22:02Z

24’هتان باهبري سدد كرة من خارج المنطقة وصلت بين أحضان عبد العالي المحمدي

2019-08-23T16:18:05Z

23’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أندريه كاريلو لداخل المنطقة أبعدت بشكل رائع من الحارس

2019-08-23T16:17:32Z

22’سيباستيان جيوفينكو سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس عبد العالي المحمدي

فانيفا إيما يفتتح التسجيل لأبها

2019-08-23T16:15:55Z

بتصويبة من داخل المنطقة

21’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق كريم برناوي في إتجاه المهاجم المنطلق داخل يمين المنطقة فانيفا ايما الذي إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها زاحفة سكنت شباك المعيوف

 

2019-08-23T16:15:19Z

20’قووووووووووووووول... والهدف الأول للضيوف عن طريق فانيفا إيما

2019-08-23T16:14:26Z

19’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن كادش إصطدمت بدفاعت أبها وتحولت إلى ركنية

2019-08-23T16:13:33Z

18’تصويبة قوية من داخل يسار المنطة عن طريق هتان باهبري علت العارضة بقليل ووصلت إلى ركلة مرمى

2019-08-23T16:11:53Z

17’خطأ لصالح خالد الزيلعي بعد تدخل من هتان باهبري في منتصف الميدان

2019-08-23T16:10:50Z

16’تمريرة بينية غير منضبطة عن طريق سعد بقير مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-23T16:10:23Z

15’وصلنا إلى ربع ساعة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

تبديل في صفوف الهلال

2019-08-23T16:09:46Z

14’خروج عبد الله عطيف مصابًا ودخول أندريه كاريلو بدلًا منه

2019-08-23T16:08:46Z

13’يبدو أن عبد الله عطيف غير قادر على استكمال المباراة والتبديل قادم

2019-08-23T16:07:39Z

12’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال لمحاولة فك تكتلات فريق أبها

2019-08-23T16:06:47Z

11’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-23T16:06:17Z

10’لاعبي الهلال يحولون الكرة خارج الملعب ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-23T16:05:31Z

9’سقوط اللاعب عبد الله عطيف بداعي الإصابة

2019-08-23T16:04:55Z

8’عرضية عن طريق هتان باهبري من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أبها 

2019-08-23T16:03:57Z

7’ضغط واستحواذ على الكرة من لاعبي الهلال في محاولة لادراك أول الأهداف

2019-08-23T16:01:11Z

6’حسن كادش تحصل على خطأ في مناطق دفاعات الهلال بعد تدخل من خالد الزيلعي

2019-08-23T16:00:44Z

5’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الأول والمباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-23T15:59:45Z

4’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من كريم العواضي في وسط الميدان

2019-08-23T15:59:11Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أبها في وسط الميدان

2019-08-23T15:58:27Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليسار وأبها بالزي الأبيض على اليمين

الهلال يبدأ مشواره في الدوري

2019-08-23T15:56:44Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل أبها

2019-08-23T15:34:18Z

يبدأ المدرب عبد الرزاق الشابي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عبد العالي المحمدي / كريم برناوي / أمين عتوشي / أحمد الديب / خالد الخثلان / روبين جابرييل / كريم العواضي / سعد بقير / سميحان النابت / خالد الرزيلعي / فانيفا إيما

 

تشكيل الهلال

2019-08-23T15:32:55Z

يبدأ المدرب رازافان لوشيسكو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني / جانج هيون سو / محمد جعفلي / حسن كادش / محد كنو / عبد الله عطيف / كارلوس إدواردو / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس

 

2019-08-23T15:31:25Z

صعد فريق أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم (2018-19)، فخلال مشواره طوال الدوري نجح في اقتناص 69 نقطة بواقع 19 انتصار و12 تعادل وسبع هزائم، وتأهل أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فرق آخرى هم، ضمك، العدالة، الخليج.

2019-08-23T15:31:14Z

وصل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد أن نجح في تخطي الأهلي في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، ثم خسر على أرضه في لقاء الإياب بهدف دون رد كان غير كافي لتأهل الراقي للدور المقبل، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع النهائي، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.

2019-08-23T15:29:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة تجمع بين الهلال وأبها، وذلك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.