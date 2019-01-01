وصل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد أن نجح في تخطي الأهلي في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، ثم خسر على أرضه في لقاء الإياب بهدف دون رد كان غير كافي لتأهل الراقي للدور المقبل، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع النهائي، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.