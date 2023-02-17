الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز النصر 2-1 أمام التعاون
مباشرالنصر ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
90+2" طاقة صفراء من نصيب جونزالو مارتينيز ببعد تدخل قوي على أقدام ألفارو ميدران
- -
90+1" حكم اللقاء أضاف 9 دقائق وقت بدل ضائع
- -
90" أوووووووووه، هدف محقق مهدر من سميحان النابت بعد انفراد تام بالمرمى ليسدد كرة ساقطة من فوق الحارس مرت بجوار القائم الأيمن
- -
88" تسديدة قوية من تاليسكا يتصدى لها مايلسون
- -
تبديل أخير للنصر
85" دخول علي لاجامي بدلا من سلطان الغنام
- -
جووول ثاني لصالح فريق النصر عن طريق عبد الله مادو
82" بعد مراجعة تقنية الفيديو الحكم يحتسب الهدف الثاني للنصر بعد تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم المنطقة تلقاها رونالدو وهيأ الكرة لمادو الذي سددها فى المرمى
- -
79" هدف للنصر عن طريق مادو لكن الحكم يشير بوجود تسلل على رونالدو
- -
78" توغل رائع من كريستيانو رونالدو من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس
- -
77" تسديدة قوية من عبد المجيد الصليهم تصدى لها الحارس مايلسون وأمسكها بثبات
- -
73" صاااروخية من أشرف المهديوي من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايمن
- -
70" دخول تاليسكا ومشاريبوف وخروج عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى
- -
جووووووووووووووووول الهدف الثاني للتعاون من الكاميروني ليندر تاوامبا
الحكم يشير بإلغاء الهدف لوجود تسلل بعد الرجوع لتقنية الفار
- -
65" تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم تصطدم فى الدفاع والنصر يطالب الحكم بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة فى يد حسن كادش
- -
تبديل ثنائي للنصر
62" دخول عبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز بدلا من سامي النجعي وعلي الحسن
- -
55" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق التعاون في منتصف الميدان
- -
53" تسديدة قوية من عبد الرحمن غريب تصل سهلة بين أيدي مايلسون
- -
أووووووووه، ماذا أهدرت يارنوالدو؟
50" عرضية أرضية من الجهة اليسرى تصل إلى رونالدو في منتصف منطقة الــ 6 ياردت فسددها كريستيانو وأبعدها الحارس مايلسون
- -
جوووووووووووول، هدف التعادل للتعاون ألفارو ميدران
عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد زايد الغامدي تلقاها ألفارو ميدران بتسدية قوية فى المرمى
- -
46" بداية الشوط الثاني