82" بعد مراجعة تقنية الفيديو الحكم يحتسب الهدف الثاني للنصر بعد تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم المنطقة تلقاها رونالدو وهيأ الكرة لمادو الذي سددها فى المرمى