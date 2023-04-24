85' ركنية للوحدة، ورأسية قووية ولكن الكرة تعلو العارضة
مباشرالنصر ضد الوحدة: مباشر لحظة بلحظة
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أوووووووووه القائم يتعاطف مع الوحدة
81' عرررضية من الجهة اليسرى إلى رونالدو تسديدة قوووية ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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79' عرررضية من الجهة اليمنى للنصر ولكن محمدي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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67' ركنية للنصر، تصل إلى ألفارو الذي يسدد الكرة برأسه قووية ولكنها تعلو العارضة
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قرررررريبة للنصر
65' عرررضية يشتتها محمدي وتصل إلى عبد الرحمن غريب الذي يسدد الكرة قووية ولكنها بجوار القائم
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أوووووووووه المحمدي يواصل التألق
63' تصووويبة قوية من علي الحسن ولكن محمدي يتألق ويتصدى لها
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55' رونالدو يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة
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بطاقة حمراء للاعب الوحدة!
53' بطاقة صفراء ثانية للمدافع عبدلله الحافظ بعد عرقلة رونالدو خارج منطقة الجزاء، ليتم طرده ويكمل فريق الوحدة المباراة منقوصًا
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خطيرررررررة للنصر
48' تمريرة رررائعة بإتجاه الغنام الذي يمرر الكرة إلى غريب الذي يسددها بقوة ولكن الدفاع يشتتها من أمام خط المرمى
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غير معقوووووووووووووووول! محمدي يتعملق
46' عررررضية رائعة لرونالدو الذي يسدد الكرة برأسه بقوووة ولكن محمدي يتصدى لها، ترتد إلى الغنام الذي يحاول تسديدها بقوة في المرمى ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الوحدة على النصر بهدف نظيف
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فرصة التعادل تضيع من النصر
45' عرررضية رائعة من الغنام ولكن الكرة تمر من أسفل قدم عبد الرحمن غريب! الذي كانت لديه فرصة لتسجيل التعادل
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42' تمريرة ررائعة من ألفارو إلى علي الحسن الذي يسدد الكرة قوووية ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيمن للوحدة
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35' تسديدة قووية من تاليسكا ولكن الكرة تعلو العارضة
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31' تسديدة قووووية من تاليسكا ولكن منير محمدي يمسك بها
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28' عرررضية من الجهة اليمنى للنصر، رأسية من تاليسكا ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى
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24' بطاقة صفراء من نصيب الحافظ بعد عرقلة تاليسكا
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول للوحدة
22' العقيدي يخرج من مرماه ليشتت إحدى الكرات العرضية ولكن ألفارو يلعبها برأسه، تصل للاعب الوحدة الذي يمررها برأسه وتصل إلى بوفيل الذي يسددها خلفية بشكل ررررائع في المرمى الخالي
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ماذا أهدرت يا رونالدو؟
10' عرررررضية رائعة من الجهة اليسرى بقدم كونان إلى رونالدو الذي يسدد الكرة بقوة ولكن محمدي يتصدى لها