46' عررررضية رائعة لرونالدو الذي يسدد الكرة برأسه بقوووة ولكن محمدي يتصدى لها، ترتد إلى الغنام الذي يحاول تسديدها بقوة في المرمى ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية