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النصر × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الوحدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19، على ملعب استاد الملك فهد

محدث
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2019-08-04T22:21:02Z

تصدر الوحدة الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلال منافساته في دور المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها، أما عن الموسم الكروي الماضي فأنهي العنابي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف الأهلي الذي احتل الوصافة بـ53 نقطة، والشارقة الذي حسم الدوري بعدما وصل للنقطة 59.

2019-08-04T22:20:49Z

تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين، وتُوج النصر بطلًا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.

2019-08-04T22:20:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح استاد الملك فهد  أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي