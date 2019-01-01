تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين، وتُوج النصر بطلًا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.