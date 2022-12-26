مباشرالنصر والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لقمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي بين النصر والهلال، على ملعب الملك سعود

Hilal Nassr SPL GFXGoal AR
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النصر vs الهلالدوري روشن السعوديالنصرالهلال
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    النصر - الهلال

    الأثنين 22 ديسمبر 2022،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد VIP

    جامعة الملك سعود

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    نهاية الشوط الأول

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    45' عررضية من الجهى اليمنى للهلال، رأسية من إيجالو ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى النصر

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    39' تسديدة مباغتة من أبو بكر ولكن الكرة تصل سهلة في يد المعيوف

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    38' النصر يحاول الاعتماد على الجهة اليسري واستغلال عرضيات كونان

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    33' النصر يضغط بقوة بحثًا عن التعادل

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    التعادل قريب للنصر

    23' تاليسكا كاد أن ينفرد بالمرمى، الكرة تطوول والمعيوف يخرج من مرماه وينقذ الموقف

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    تبديل اضطراري للهلال

    20' خروج البريك للإصابة ودخول الدوسري

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    12' ركلة حرة غير مباشرة للنصر، تُلعب إلى ألفارو ورأسية ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول للهلال

    9' تمريرة رائعة من كاريو إلى فييتو الذي يمررها بالعرض إلى إيجالو الذي يسددها في الشباك بكل سهولة

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    4' ركلة حرة مباشرة للنصر، تاليسكا يلعب الكرة، ترتطم بالحائط وتخرج لركنية

    مطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد، ولكن الحكم قرر استمرار اللعب

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الهلال ضد النصر

    قرر مدرب الهلال الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-4-2
    عبدلله المعيوف
    سعود عبد الحميد - محمد جحفلي - جانج هيون سو - محمد البريك
    سالم الدوسري - جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريو
    أوديون إيجالو - لوسيانو فييتو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر ضد الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، والذي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

    يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ضيفه الهلال، ويسعى كلا الفريقين، العالمي من أجل اتساع الفارق بينه وبين غريمه، والزعيم من أجل تصدر الترتيب مؤقتًا.

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    تشكيل النصر ضد الهلال

    قرر مدرب النصر الاعتماد على التشكيل الآتي

    التشكيل: 3-4-3

    دافيد أوسبينا
    جيسلان كونان - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
    عبدالله الخيبري - لويس جوستافو
    سامي النجعي - تاليسكا - أيمن يحيى
    فينست أبو بكر

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid