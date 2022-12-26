عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الهلال
الأثنين 22 ديسمبر 2022،
جامعة الملك سعود
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الهلال
الأثنين 22 ديسمبر 2022،
جامعة الملك سعود
45' عررضية من الجهى اليمنى للهلال، رأسية من إيجالو ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى النصر
39' تسديدة مباغتة من أبو بكر ولكن الكرة تصل سهلة في يد المعيوف
38' النصر يحاول الاعتماد على الجهة اليسري واستغلال عرضيات كونان
33' النصر يضغط بقوة بحثًا عن التعادل
23' تاليسكا كاد أن ينفرد بالمرمى، الكرة تطوول والمعيوف يخرج من مرماه وينقذ الموقف
20' خروج البريك للإصابة ودخول الدوسري
12' ركلة حرة غير مباشرة للنصر، تُلعب إلى ألفارو ورأسية ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
9' تمريرة رائعة من كاريو إلى فييتو الذي يمررها بالعرض إلى إيجالو الذي يسددها في الشباك بكل سهولة
4' ركلة حرة مباشرة للنصر، تاليسكا يلعب الكرة، ترتطم بالحائط وتخرج لركنية
مطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد، ولكن الحكم قرر استمرار اللعب
قرر مدرب الهلال الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-4-2
عبدلله المعيوف
سعود عبد الحميد - محمد جحفلي - جانج هيون سو - محمد البريك
سالم الدوسري - جوستافو كويلار - محمد كنو - أندريه كاريو
أوديون إيجالو - لوسيانو فييتو
📋هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "النصر" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/7eGBephgMI— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 26, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر ضد الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، والذي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.
يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ضيفه الهلال، ويسعى كلا الفريقين، العالمي من أجل اتساع الفارق بينه وبين غريمه، والزعيم من أجل تصدر الترتيب مؤقتًا.
قرر مدرب النصر الاعتماد على التشكيل الآتي
التشكيل: 3-4-3
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
عبدالله الخيبري - لويس جوستافو
سامي النجعي - تاليسكا - أيمن يحيى
فينست أبو بكر
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الهلال اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 26, 2022
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/Ju207VMbGk
لا تفوت متعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023— SHAHID (@ShahidVOD) December 20, 2022
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