90" الحكم أضاف 15 دقيقة وقت بدل ضائع
مباشرالهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديل ثنائي للهلال
86" دخول سالم الدوسري ومحمد كنو وخروج موسى ماريجا وسلمان الفرج
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مش ممكن سالم الدوسري يهدر فرصة هدف عالمي
89" سالم الدوسري بنطلق ويتوغل بالكرة لداخل المنطقة ويمر من الحارس ثم يسدد الكرة بكعب القدم لكن الدفاع اابعدها من على خط المرمى
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84" حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار
- أووووووووووه، ركلة جزااااااااء للنصر-
83" الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر بعد أن اصطدمت تسديدة رونالدو بيد الحائط البشري داخل المنطقة
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79" عرضية من الجانب الأيسر للنصر تلقاها رونالدو برأسية مرت بجوار القائم
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77" أوووووووه، هدف لكريستيانو رونالدو لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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تبديل أول للهلال
75" دخول ياسر الشهراني وخروج محمد البريك
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تبديل ثالث للنصر
72" دخول علي الحسني وخروج عبدالمجيد صليهم
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70" الحكم يشهر البطاقة الصفراء فى وجه تاليسكا بعد العودة للفار والتأكد من وجود تدخل قوي على محمد جحفلي مدافع الهلال
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جوووووووووووووووول الهلال يسجل الثاني عن إيجالو
61" إيجالو يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء بعد تسديد الكرة على يسار المرمى
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أوووووووه،،، ركلة جزاء لصالح الهلال
59" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة البرازيلي ميشيل ديلجادو داخل المنطقة
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57" بطاقة صفراء من نصيب كريستيانو رونالدو
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مش ممكن، موسى ماريجا يهدر فرصة هدف محقق
53" تمريرة رائعة تصل لموسى ماريجا تضعه فى مواجهة المرمى لكن الحارس يتألق فى ابعاد الكرة
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أوووووووه، ياتاليسكا ماذا أهدرت؟
54" تسديدة قوية من تاليسكا من داخل يمين المنطقة تصدى لها المعيوف وابعدها ببراعة
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52" تسديدة من علي لاجامي من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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48" بطاقة صفراء من نصيب جانج هيونج سون بعد تدخل قوي على رونالدو فى وسط الملعب
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50" بداية قوية للنصر فى الشوط الثاني ومحاولات للبحث عن هدف التعادل
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تبديلان للهلال
46" دخول علي لاجامي ومارشاريبوف وخروج عبدالإله العمري وأيمن يحيى
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46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني