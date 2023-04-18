مباشرالهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والنصر في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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الهلال vs النصرالهلالالنصردوري روشن السعودي

ملخص

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    90" الحكم أضاف 15 دقيقة وقت بدل ضائع

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    تبديل ثنائي للهلال

    86" دخول سالم الدوسري ومحمد كنو وخروج موسى ماريجا وسلمان الفرج

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    مش ممكن سالم الدوسري يهدر فرصة هدف عالمي

    89" سالم الدوسري بنطلق ويتوغل بالكرة لداخل المنطقة ويمر من الحارس ثم يسدد الكرة بكعب القدم لكن الدفاع اابعدها من على خط المرمى

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    84" حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار

  • أووووووووووه، ركلة جزااااااااء للنصر
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    83" الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر بعد أن اصطدمت تسديدة رونالدو بيد الحائط البشري داخل المنطقة

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    79" عرضية من الجانب الأيسر للنصر تلقاها رونالدو برأسية مرت بجوار القائم

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    77" أوووووووه، هدف لكريستيانو رونالدو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

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    تبديل أول للهلال

    75" دخول ياسر الشهراني وخروج محمد البريك

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    تبديل ثالث للنصر

    72" دخول علي الحسني وخروج عبدالمجيد صليهم

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    70" الحكم يشهر البطاقة الصفراء فى وجه تاليسكا بعد العودة للفار والتأكد من وجود تدخل قوي على محمد جحفلي مدافع الهلال

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    جوووووووووووووووول الهلال يسجل الثاني عن إيجالو

    61" إيجالو يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء بعد تسديد الكرة على يسار المرمى

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    أوووووووه،،، ركلة جزاء لصالح الهلال

    59" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة البرازيلي ميشيل ديلجادو داخل المنطقة

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    57" بطاقة صفراء من نصيب كريستيانو رونالدو

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    مش ممكن، موسى ماريجا يهدر فرصة هدف محقق

    53" تمريرة رائعة تصل لموسى ماريجا تضعه فى مواجهة المرمى لكن الحارس يتألق فى ابعاد الكرة

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    أوووووووه، ياتاليسكا ماذا أهدرت؟

    54" تسديدة قوية من تاليسكا من داخل يمين المنطقة تصدى لها المعيوف وابعدها ببراعة

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    52" تسديدة من علي لاجامي من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى

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    48" بطاقة صفراء من نصيب جانج هيونج سون بعد تدخل قوي على رونالدو فى وسط الملعب

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    50" بداية قوية للنصر فى الشوط الثاني ومحاولات للبحث عن هدف التعادل

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    تبديلان للهلال

    46" دخول علي لاجامي ومارشاريبوف وخروج عبدالإله العمري وأيمن يحيى

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    46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني