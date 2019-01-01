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النصر × القادسية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والقادسية، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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أليكم التشكيل الرسمي للقادسية للقاء اليوم

2019-02-06T16:58:54Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

جاك دونكان / محمد عبده خبراني / مختار بلكثير / منصور النجار / محمد فتاو / شاسع شراحيلي / رايس ويليامز / إلتون جوزيه / بيسمارك فيريرا / نايف عبدالله على هزازي / هارون كمارا

البدلاء / خورخي سانتوس سيلفا / فواز فلاته / عبدالمحسن فلاته / إبراهيم الشعيل / يوسف قلفا / عبدالله البيشي / فيصل المسرحي 

أليكم تشكيل النصر للقاء اليوم

2019-02-06T16:56:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمدالله 

البدلاء / عبدالعزيز الجبرين / فهد محمد الجميعة / راكان الشملان / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عبدالله السالم / عبدالرحمن العبيد / حمد آل منصور / أحمد الفريدي 

2019-02-06T00:36:53Z

يدخل العالمي المباراة في المركز الثاني برصيد 37 وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا، بينما يقع القادسية في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة

2019-02-06T00:36:41Z

يدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لتشديد الخناق على فريق الهلال صاحب الصدارة، بينما سعى فريق القادسية لمحاولة الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى 8 نقاط فقط لا غير

2019-02-06T00:36:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق النصر نظيره فريق القادسية، على ملعب “الملك فهد” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.