أليكم التشكيل الرسمي للقادسية للقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
جاك دونكان / محمد عبده خبراني / مختار بلكثير / منصور النجار / محمد فتاو / شاسع شراحيلي / رايس ويليامز / إلتون جوزيه / بيسمارك فيريرا / نايف عبدالله على هزازي / هارون كمارا
🔘 تشكيلة الفريق— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ٦ فبراير ٢٠١٩
❤💛#النصر_القادسية
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/nEdYUbVbgx
البدلاء / خورخي سانتوس سيلفا / فواز فلاته / عبدالمحسن فلاته / إبراهيم الشعيل / يوسف قلفا / عبدالله البيشي / فيصل المسرحي
أليكم تشكيل النصر للقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_القادسية— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٦ فبراير ٢٠١٩
في الجولة التاسعة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/bqAcUncNc5
البدلاء / عبدالعزيز الجبرين / فهد محمد الجميعة / راكان الشملان / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عبدالله السالم / عبدالرحمن العبيد / حمد آل منصور / أحمد الفريدي