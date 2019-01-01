أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق النصر نظيره فريق القادسية، على ملعب “الملك فهد” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.