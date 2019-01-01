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النصر والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الفيصلي ضمن الجولة السادسة المؤجلة من الدوري السعودي 2019-20، علي ملعب الأمير فيصل بن فهد

محدث
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Getty Images

2019-11-06T18:03:23Z

52’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد قاسم على الجهة اليسري لكن ابعدها نور الدين امرابط إلى رمية تماس

2019-11-06T18:01:49Z

51’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق خالد الكعبي لكنها مرت اعلى مرمي برادلي جونز 

2019-11-06T18:01:00Z

50’ تنفيذ الركنية بتمريرة إلى يحيي الشهري الذي مررها إلى بيتروس ماتيوس داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-11-06T18:00:10Z

49’ انطلاقة من جوليانو فيكتور الذي مررها إلى حمدالله داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد من حمدالله لكنه مررها أمام يحيي الشهري الذي سدد كرة قوية من علي حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-11-06T17:59:07Z

48’ بداية هجومية من جانب لاعبي الفيصلي ومحاولات للوصول لمرمي برادلي جونز والبحث عن هدف لتقليص الفارق 

التبديل الأول فى صفوف الفيصلي

2019-11-06T17:57:50Z

47’ دخول عبدالعزيز الدوسري وخروج يوسف الجبلي 

2019-11-06T17:40:42Z

45+1’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من يوسف الجبلي لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

2019-11-06T17:40:07Z

45’ تسيدة من ويليام الأفيس من علي حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية للفيصلي 

2019-11-06T17:38:25Z

44’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالله الخيبري بعد شد اللاعب خاليم هيلاند

2019-11-06T17:37:39Z

43’ تمريرة ثنائية بين جوليانو وبيتروس ماتيوس على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع وتصل سهلة إلى الحارس مصطفي ملائكة 

2019-11-06T17:36:44Z

42’ تمريرات فى منتصف الميدان من كلا الفريقين وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء

2019-11-06T17:35:31Z

41’ محاولة التسديد من نور الدين أمرابط بعد توغل رائع من يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع بشكل رائع وابعدها من أمامه

2019-11-06T17:34:43Z

40’ محاولة التوغل من الجهة اليمنى عن طريق ويليام ألفيس دي أوليفييرا لكن استخلصها من أمامه بيتروس ماتيوس بنجاح 

2019-11-06T17:33:57Z

39’ ضغط متقدم من لاعبي النصر ومحاولة للإختراق من العمق 

2019-11-06T17:33:16Z

38’ بطاقة صفراء من نصيب الحارس مصطفي ملائكة لإعتراضه على حكم المباراة 

2019-11-06T17:32:51Z

36’ تسديدة قوية من حمالله من علي حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-11-06T17:31:45Z

35’ تمريرات متبادلة من لاعبي النصر الستحوذ على الكرة 

2019-11-06T17:28:34Z

32’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الفيصلي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات النصر 

جوليانو فيكتور يسجل الهدف الثاني للنصر

2019-11-06T17:26:33Z

وصف الهدف

29’ الهدف جاء بعد عرضية من نور الدين أمرابط من الجهة اليمنى تلقاها سلطان الغنام برأسية قوية تصطدم فى القائم وترتد أمام جوليانو فيكتور الذي سددها بنجاح فى المرمي 

2019-11-06T17:26:25Z

28’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للنصر عن طريق جوليانو فيكتور 

2019-11-06T17:26:16Z

27’ توقف اللقاء لسقوط خالد الكعبي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-11-06T17:26:05Z

26’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من خالد الغامدي علي عبدالله الخيبري 

2019-11-06T17:25:56Z

25’ عرضية من خالد الغامدي من الجهة اليمنى لكن ابعدها مايكون بيريرا إلى رمية تماس

2019-11-06T17:25:47Z

24’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفيصلي فى منتصف الميدان وضغط من لاعبي النصر على حامل الكرة 

2019-11-06T17:25:38Z

23’ عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى لكن امسكها الحارس مصطفي ملائكة بثبات 

2019-11-06T17:25:31Z

22’ سيطرة واستحواذ من لاعبي النصر على مجريات اللقاء 

2019-11-06T17:25:22Z

21’ تنفيذ الركنية بعرضية من نور الدين أمرابط لكن أبعدها الحارس مصطفي ملائكة من قلب المنطقة 

2019-11-06T17:25:09Z

20’ تمريرة من مايكون بيريرا فى إتجاه نور الدين أمرابط على الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع من أمامه إلى ركنية 

2019-11-06T17:24:56Z

19’ انطلاقة من نور الدين أمرابط من الجهة اليمني وتوغل رائع لداخل المنطقة لكنه مررها على حدود المنطقة يبعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-11-06T17:24:48Z

18’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-11-06T17:24:38Z

17’ عرضية من نور الدين أمرابط من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-11-06T17:23:41Z

15’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد قاسم تلقاها خالد الغامدي برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الايمن 

2019-11-06T17:09:43Z

14’ تنفيذ الخطأ من رولي بونيفاكيا بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة علي مرمي النصر

2019-11-06T17:08:42Z

13’ خطأ من مكان خطير للغاية لصالح الفيصلي من علي حدود المنطقة 

يارباااااااه،،،، ماذا أهدرت ياحمدالله

2019-11-06T17:08:19Z

12’ حمدالله يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من نور الدين أمرابط تضع حمدالله منفردا بالمرمي لكنه سددها بجوار القائم الايمن 

حمدالله يفتتح التسجيل بهدف رائع

2019-11-06T17:05:44Z

وصف الهدف

11’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نور الدين أمرابط من علي حدود المنطقة إلى سلطان الغنام على يمين المنطقة ليرسلها عرضية رائعة يرتقي لها حمدالله ويسددها برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح

2019-11-06T17:05:11Z

10’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للنصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله 

2019-11-06T17:03:43Z

8’ نور الدين أمرابط يرسل عرضية من الجهة اليسري لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس مصطفي ملائكة 

2019-11-06T17:03:06Z

7’ محاولات من لاعبي الفيصلي لبناء هجمة منظمة  وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-11-06T17:00:51Z

6’ عرضية من نور الدين أمرابط من علي حدود المنطقة ابعدها إيفور روسي من امام حمدالله 

2019-11-06T17:00:23Z

5’ محاولات من لاعبي النصر للإختراق من العمق والبحث عن هدف التقدم 

2019-11-06T16:59:14Z

4’ انطلاقة من نور الدين أمرابط من الجهة اليمنى ليرسلها عرضية تبحث عن رأسية حمدالله لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-11-06T16:58:50Z

3’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تخل قوي على حمدالله 

2019-11-06T16:56:21Z

2’ تمريرة طولية فى إتجاه خالد الغامدي علي الجهة اليمني يستخلصها بنجاح ويمرها بها من أمام مدافعي النصر ويرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس برادلي جونز بثبات 

التشكيل الرسمي للفيصلي

2019-11-06T16:44:36Z

يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

مصطفي ملائكة / خالد الغامدي / إيفور روسي / رافاييل سيلفا / محمد قاسم / رولي بونيفاكيا / خالم هايلاند / لويس جوستافو / يوسف الجبلي / خالد الكعبي / ويليام ألفيس دي أوليفييرا 

البدلاء / عقيل بلغيث الصحبي / عبدالعزيز الدوسري / حسين أنور قريش / أحمد أشرف / أحمد العنزي / عوض خريص الصقور / رمزي صولان / أحمد الكسار / علي معدي 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-11-06T16:41:04Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

برادلي جونز / سلطان الغنام / عبدالله مادو / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / بيتروس ماتيوس / عبدالله الخيبري / يحيي الشهري / جوليانو فيكتور / نور الدين أمرابط / عبدالرزاق حمدالله 

البدلاء / أحمد موسي / عوض خميس آل فرج / مختار علي / عبدالرحمن الدوسري / فهد محمد الجميعة / وليد عبدالله / عمر هوساوي / حمد آل منصور / فراس البريكان 

2019-11-06T01:28:20Z

الفيصلي يُعد مفاجأة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بالتساوي مع النصر بنفس عدد النقاط، 17 لكل منهما، مما يجعل المهمة ليست بالسهلة على الإطلاق لزملاء يحيى الشهري ويجعلنا أمام مباراة يتوقع أن تكون مثيرة.

2019-11-06T01:28:06Z

وبالانتصار على أبها ارتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 17 ليحتل بها المركز الثاني في رحلة الدفاع عن لقبه، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، مع بقاء مباراة مؤجلة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

2019-11-06T01:27:54Z

الفوز الكبير أتى بعد الانتصار الأغلى هذا الموسم على الهلال في ديربي الرياض بهدفين للنجم عبد الرزاق حمدالله، ليُقلص العالمي الفارق أكثر وأكثر مع الزعيم ويحقق له الهزيمة الأولى على الصعيد المحلي تحت قيادة مدربه الجديد رازفان لوشيسكو.

2019-11-06T01:27:46Z

واصل النصر صحوته، وحقق انتصارًا كبيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

2019-11-06T01:26:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يستقبل فريق النصر ضيفه الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السادسة المؤجلة من الدوري السعودي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.