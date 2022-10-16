المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الفيحاء
الأحد 15 أكتوبر 2022،
مرسول بارك
مباشرالنصر والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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10' لا جديد على مستوى النتيجة بعد مرور أول عشر دقائق، على الرغم من استمرار سيطرة النصر، لكن دفاع الفيحاء ينجح في إجهاض كافة المحاولات مبكرًا.
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بداية نصراوية
1' النصر يدخل المباراة بقوة، وأندرسون تاليسكا يهدد مرمى الفيحاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن كرة البرازيلي خرجت إلى ضربة مرمى.
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انطلاق صافرة بداية المباراة
حكم المباراة يطلق صافرة مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23.
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تشكيلة الفيحاء ضد النصر
الخطة 4-2-3-1
فلاديمير ستويكوفيتش
محمد البقعاوي - سامي الخيبري - حسين الشويش - بندر المطيري
محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر
ميلان يافكوف - باولينيو - ألكساندر تراجكوفسكي
أنطوني نواكايمي
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تشكيلة النصر ضد الفيحاء
الخطة 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو
لويز جوستافو، عبد الله الخيبري
سامي النجعي، تاليسكا، أيمن يحيى.
فينسنت أبو بكر.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والفيحاء على ملعب مرسول بارك.
النصر حقق الفوز على العدالة في المباراة الماضية بعد سحق أبها ويرغب في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية قبل التوقف استعدادًا لكأس العالم.
أما الفيحاء فلم يحقق أي انتصار خلال الموسم الجاري وسوف يحاول مباغتة العالمي.