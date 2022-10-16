أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والفيحاء على ملعب مرسول بارك.

النصر حقق الفوز على العدالة في المباراة الماضية بعد سحق أبها ويرغب في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية قبل التوقف استعدادًا لكأس العالم.

أما الفيحاء فلم يحقق أي انتصار خلال الموسم الجاري وسوف يحاول مباغتة العالمي.