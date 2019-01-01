#الفيحاء 0✖️0 #النصر— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
الجولة 21#مع_الفيحاء pic.twitter.com/QyfpYrZeL1
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الفيحاء
دعواتنا للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/6tGVYc47S5
التشكيل الرسمي لنادي الفيحاء
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عامر شفيع / نواف الصبحي / سامي الخيبري / جيجي باروس / اليكساندروس / مهند فلاته / محمد قاسم / دانيلو اسبريا / عبدالرحمن البركة / عبدالكريم القحطاني / يوري ليريو
تشكيلة #الفيحاء في مباراة اليوم امام #النصر #مع_الفيحاء pic.twitter.com/r4Z5AghjGu— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / مسلم آل فريج / عبدالكريم كنو / أحمد بامسعود / رامي البدوي / عمر المزيعل / ضيف الله القرني / حسن جعفري / حسين الهاجوج / أمين الشرميطي
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / حمد آل منصور / عمر هوساوي / عبدالله محمد مادو / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / عبدالرزاق حمدالله / عبدالله سالم / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفيحاء— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
في الجولة الواحدة والعشرين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/Kq4gjFlwOS
البدلاء / وليد عبدالله / أحمد موسي / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / راكان شملان العنزي / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / نايف الماس