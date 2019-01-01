مدونة حية

النصر × الفيحاء | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والفيحاء، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-23T17:39:10Z

14’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق عبدالرحمن البركة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-23T17:38:24Z

13’ محاولة المرور من حمد آل منصور من الجهة اليمنى لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

2019-02-23T17:37:02Z

12’ خطا للنصر من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-02-23T17:36:23Z

11’ إنطلاقة من جوليانو من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة حمدالله 

2019-02-23T17:35:42Z

10’ إنطلاقة من عبدالكريم القحطاني من يمين المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-02-23T17:34:37Z

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفيحاء لمحاولة الوصول لمرمي النصر لكن دون خطورة 

2019-02-23T17:32:17Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحي الشهري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-23T17:31:35Z

6’ إنطلاقة من يحي الشهري من الجهة اليمنى وعرضية لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-02-23T17:30:22Z

5’ عرضية من الجهة اليسري لداخل المنطقة لفريق النصر تلقاها حمدالله وحاول تسديد الكرة لكن استخلصها الدفاع منطقة الخطورة 

2019-02-23T17:29:39Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله لداخل المنطقة لكنها غير متقنة أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-23T17:27:23Z

3’ تمريرات بين لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-02-23T17:26:21Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من عبدالرحمن البركة على بيتروس ماتيوس 

التشكيل الرسمي لنادي الفيحاء

2019-02-23T17:00:21Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عامر شفيع / نواف الصبحي / سامي الخيبري / جيجي باروس / اليكساندروس / مهند فلاته / محمد قاسم / دانيلو اسبريا / عبدالرحمن البركة / عبدالكريم القحطاني / يوري ليريو 

البدلاء / مسلم آل فريج / عبدالكريم كنو / أحمد بامسعود / رامي البدوي / عمر المزيعل / ضيف الله القرني / حسن جعفري / حسين الهاجوج / أمين الشرميطي

التشكيل الرسمي للنصر

2019-02-23T16:54:18Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / حمد آل منصور / عمر هوساوي / عبدالله محمد مادو / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / عبدالرزاق حمدالله / عبدالله سالم / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس

البدلاء / وليد عبدالله / أحمد موسي / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / راكان شملان العنزي / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / نايف الماس

2019-02-22T20:55:45Z

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب ويسعي لتقليص الفارق مع صاحب الصدارة، بينما يدخل الفيحاء المباراة بعد خسارته فى الجولة السابقة امام الفتح بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة

2019-02-22T20:55:25Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف النصر نظيره الفيحاء  على ملعب "الملك فهد" في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.