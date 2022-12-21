45' هدف ملغي للنصر بسبب تسلل على أيمن يحيى
مباشرالنصر والعدالة: مباشر لحظة بلحظة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للنصر
40' تمريرة رائعة بإتجاه سلطان الغنام وعررضية، تشتيت خاطئ من الدفاع والكة تصل إلى أيمن يحيى الذي يسددها في المرمى
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31' الكرة تصل إلى النصر ورأسية من تاليسكا ولكنها سهلة في يد حارس العدالة
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خطيرررة للنصر
24' تمريرة رائعة من بيتي مارتينيز إلى أيمن يحيى الذي يسدد الكرة ولكن مياتوفيش يتألق ويتصدى للكرة
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22' النصر يواصل الضغط بحثًا عن الهدف الأول
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17' فرصة للنصر، تاليسكا يحاول لعب الكرة خلفية ولكنها تمر بسلام على مرمى العدالة
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أوووووه العارضة تعاند تاليسكا
12' ركنية للنصر، تاليسكا يسدد الكرة برأسه، الحارس يتصدى لها، تصل لتاليسكا الذي يلمس الكرة ويحاول تسديدها ولكنها ترتطم بالقائم
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فرصة أولى للنصر
8' عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من تاليسكا ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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5' سيطرة واستحواذ من النصر في بداية المباراة
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انطلاق المباراة
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تشكيل العدالة ضد النصر
قرر المدرب مارتن شيفيلا الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 3/4/3
ميلان مياتوفيتش
حسن الحبيب - مرتضى البريح - ميكائيل دايريستام
عبد العزيز الجمعان - محمد العوفي - إيدسون - على السالم
أندرسون بلاتا - لوتارو بالاسيوس - كريستوفر جونزاليز
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تشكيل النصر ضد العدالة
قرر مدرب النصر الاعتماد على التشكيل الآتي
التشكيل: 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
لويس جوستافو - عبد المجيد الصليهم
أيمن يحيى - بيتي مارتينيز - سامي النجعي
أندرسون تاليسكا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23،على "مرسول بارك.
النصر يبدأ مشواره في بطولة كأس الملك وعينه على المواصلة في البطولة، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ومحاولة التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.
أما نادي العدالة، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق المفاجأة وتعكير صفو النتائج المميزة للعالمي، والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - العدالة
الأربعاء 21 ديسمبر 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
مرسول بارك
Shahid
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