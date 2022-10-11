المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - العدالة
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،
مرسول بارك
مباشرالنصر والعدالة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة بفوز النصر برباعية لهدف على العدالة
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90' البث يعود بتسديدة قوية من جوستافو لكن تمر أعلى العارضة
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جوووووول العدالة يقلص الفارق
87' كريستوفر يسجل هدف أول للعدالة من علامة الجزاء والبث ينقطع بعدها
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84' الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة إمكانية وجود لمسة يد على جوستافو وضربة جزاء للعدالة، ويحتسبها في الأخير
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جووووووول تاليسكا يضيف الرابع
78' جووووول النصر يسجل الرابع عن طريق تاليسكا بعد عرضية من مخالفة مرت على الجميع ولمسها البرازيلي على الطائر ليسددها
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70' البث يعود بانفراد لتاليسكا الذي سددها سهلة ليتصدى لها الحارس لكن حكم الراية يرفع التسلل
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توقف البث بسبب عطل تقني
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68' أوووووه غريب يهدر فرصة الرابع بعد تمريرة بديعة من تاليسكا يتصدى لها الحارس
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63' خروج أيمن يحيى ونزول عبدالرحنن غريب وخروج أبو بكر ونزول الغنام
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58' أووووووه أيمن يحيى يبحث عن الهاتريك بتسديدة قوية لكن الحارس يتألق ويحولها ركنية
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50' النصر يحاول التسجيل وتعزيز تفوقه على العدالة
- بداية الشوط الثاني-
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نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة على حساب العدالة
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40' المباراة هادئة ومحاولات العدالة لتقليص الفارق غير مكتملة
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34' سيطرة نصراوية على اللقاء دون خطورة حقيقية
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جووووووول أبو بكر يسجل الثالث
28' جوووووووول أبو بكر يصطاد تسديدة جوستافو ويضع الكرة في الشباك
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جووووووول الثاني من أيمن يحيى
26' جوووووول عرضية مثالية على رأس أيمن يحيى ويضعها على يمين الحارس لترتطم بالقائم وتدخل الشباك
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جووووووول أيمن يحيى يتقدم للنصر
23' جووووووول هجمة خطيرة للنصر وعرضية لعبها أبو بكر لكن الدفاع لمسها برأسه ليصطادها أيمن يحيى بيسراه على الطائر
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19' مرتدة سريعة من النصر عبر تاليسكا لكن الدفاع يتدخل ويقطع التمريرة قبل أن تصل إلى أبو بكر
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13' ضربة قوية للنصر وسقوط سلطان الغنام مصابًا ويبدو أنّه لن يكمل اللقاء
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8' أول محاولة من العدالة لكن تسديدة رينالدو تصطدم بالدفاع وتصل سهلة إلى أوسبينا
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2' أوووووه أول خطورة من النصر وعرضية مثالية لكن أيمن يحيى يسددها بجوار المرمى
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انطلاق المباراة
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تشكيلة النصر ضد العدالة
الخطة 4-2-3-1
أوسبينا
جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو، سلطان الغنام
لويز جوستافو، عبد الله الخيبري
تاليسكا، سامي النجعي، أيمن يحيى.
فينسنت أبو بكر.
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تشكيلة العدالة ضد النصر
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والعدالة على ملعب مرسول بارك.
النصر حقق الفوز على أبها في المباراة الماضية بعد التعادل السلبي أمام الاتحاد، وفي حال الفوز في لقاء العدالة يقفز إلى الوصافة.
أما العدالة فحقق انتصاره الأول في دوري روشن السعودي بالجولة الماضية على الفيحاء.