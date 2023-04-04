مباشرالعدالة ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة العدالة والنصر في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

Sami Al-Najei Al-Nassr Abha King's CupAl Nassr Twitter
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دوري روشن السعوديالعدالة vs النصرالعدالةالنصر
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    بث مباشر: شاهد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23

    شاهد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    العدالة - النصرالثلاثاء 4 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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    تشكيلة النصر لمواجهة العدالة

    قرر المدرب رودي جارسيا الاعتماد على التشكيل الآتي:

    الخطة 4-2-3-1

    نواف العقيدي
    جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام
    لويز جوستافو، عبد الله الخيبر
    عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، تاليسكا
    كريستيانو رونالدو

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    يستمر فريق النصر في مطاردته للاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي حينما يحل ضيفًا على العدالة في الجولة 22 من البطولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

    النصر تعثر أمام الاتحاد وفقد الصدارة، لكن سرعان ما عاد وفاز على أبها بهدف رائع من كريستيانو رونالدو الذي ترك ركلة الجزاء الحاسمة ليحولها تاليسكا إلى انتصار.

    ويستغل العالمي أنّ الاتحاد يلعب في نفس التوقيت ليضغط عليه بتحقق الانتصار على العدالة ليستعيد موقعه في الصدارة.

    أما العدالة، فرغم فوزه على الشباب في الجولة 19، لكنّه تعثر في أخر مباراتين بالخسارة من الرائد والتعادل بعد ذلك مع الفيحاء.