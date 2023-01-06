عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الطائي
الجمعة 6 يناير 2023،
مرسول بارك
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الطائي
الجمعة 6 يناير 2023،
مرسول بارك
بعد استقدام أفضل لاعب في العالم الحاصل على 5 كرات ذهبية و34 لقباً في تاريخه— SHAHID (@ShahidVOD) January 4, 2023
النصر يسعى للمحافظة على الصدارة عبر بوابة الطائي
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بتقنية HD على شاهد#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهدhttps://t.co/o9rF8WpCaK pic.twitter.com/qIbGWqx1WA
75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للنصر بهدفين مقابل لاشئ
⏱’75— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
النصر 2 - 0 الطائي#النصر_الطائي pic.twitter.com/WAbzpJzadO
73" دخول بيتي مارتينيز وعبدالمجيد الصليهم وخروج ماشاربيوف وأيمن يحيى
🔁 | تبديل ثنائي!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
➡️ عبدالمجيد الصليهم | أيمن يحيى
⬅️ بيتي مارتينيز | ماشاريبوف#النصر_الطائي pic.twitter.com/IaTcJFFy0W
70" تسديدة قوية من موسونا لكنها مرت بعيدة عن مرمى أوسبينا
65" هجمة خطيرة للطائي وخروج رائع من الحارس اوسبينا
أوسبينا من أمام مبينزا🧤#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/w9mVezbek0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
دخول عبدالله الجوعي وخروج مختار علي
🔁 | تبديل— نادي الطائي السعودي (@tai1381) January 6, 2023
↙️🟢 دخول : عبدالله الجوعي
↗️🔴 خروج : مختار علي#النصر_الطائي#دوري_روشن_السعودي#الطائي #فارس_الشمال 🤍 pic.twitter.com/SS0Ov8xnjT
62" عرضية خطيرة للنصر تلقاها تاليسكا برأسية قوية ابعدها الحارس بنجاح
50" سيطرة من لاعبي النصر فى بداية الشوط الثاني
47" الهدف الثاني بعد تمريرة طولية تلقاها تاليسكا وانطلق بها وسددها فى المرمى بنجاح
د47' تاليسكا وصناعة من أوسبينا ⚽️🧤— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
النصر 2 × 0 الطائي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/m1bz6aMLrV
46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
45+5" نهاية الشوط الأول
⏸ | نهاية الشوط الأول!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
النصر 1 - 0 الطائي#النصر_الطائي pic.twitter.com/yHXXgx8cYK
45" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع
42" عرضية رائعة من الجهة اليمنى يرسلها سلطان الغنام يتلقاها تاليسكا برأسية رائعة على يسار الحارس فيكتور براجا
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
د42' تاليسكا يسجل ورونالدو يصفق 👏🏻⚽️
النصر 1 × 0 الطائي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/g21BTviW52
37" بطاقة صفراء من نصيب عبدالكريم السلطان بعد تدخل قوي على سامي النجعي
دخول ماجد قشيش وخروج الفارو جونزاليس بسبب الاصابة
🔁 | تبديل أول!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
➡️ ماجد قشيش
⬅️ ألفارو#النصر_الطائي pic.twitter.com/p9fKTlP0FJ
33" تسديدة قوية من مارتينيز لاعب النصر لكنها مرت بجوار القائم
تسديدة قوية من مارتينيز تمر بمحاذاة القائم 🚀#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/OBMPzg1pVo— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
30" نصف ساعة مرت من المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
⏱’30— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
النصر 0 - 0 الطائي#النصر_الطائي pic.twitter.com/KabgzILudk
26" تسديدة قوية من الطائي لكن أمسكها الحارس اوسبينا
24" تسديدة قوية من لويز جوستافو تصدى لها الحارس وترتد أمام المنفرد بالمرمى تاليسكا لكنه سددها بجوار القائم
تاليسكا يهدر.. وبراغا يتألق🧤#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/6j3sHzBri9— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
22" بطاقة صفراء من نصيب نواف القميري بعد تدخل قوي على جونزالو مارتينيز من على حدود المنطقة
20" محاولات من لاعبي النصر للخروج بالكرة وضغط متقدم من لاعبي الطائي على حامل الكرة
14" توغل رائع بمهارة فردية من أمير سعيود ثم سدد الكرة فى الشباك الخارجية لمرمى النصر
سعيود في الشباك الجانبي❌#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/9kSY5AEyjW— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
13" عرضية خطيرة من الجهة اليسرى ارسلها تاليسكا ابعدها الدفاع بالخطأ وكادت ان تسكن الشباك
بالخطأ في مرماه.. كاد أن يفعلها مدافع #الطائي😮#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/B13yrriYgr— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
10" تسديدة قوية من لويز جوستافو من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الايسر
9" سيطرة نصراوية وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان
6" تدخل قوي على قدم تاليسكا داخل املنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب
مطالبات من الجمهور النصراوي بوجود ركلة جزاء لنادي #النصر⏬#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/vcfGLBkdjD— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
3" خطأ للنصر من على حدود المنطقة نفذها تاليسكا بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط ومرت بدون خطورة على المرمى
1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
⏱ بداية المباراة..#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/PpNBJANukM— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
يبدأ الطائي بقيادة المدرب بيدرو ميجيل بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
فيكتور هيوفو
نواف القميري - حسن الجبيري - عبد الكريم سلطان - نجوران فاي
دينير - ألفا سيميدو - نوديلج موسونا
مختار علي - غاي كامبوليكي - أمير سعيود
🏇تشكيلة الحواتم اليوم ✌️#النصر_الطائي— نادي الطائي السعودي (@tai1381) January 6, 2023
.#دوري_روشن_السعودي#الطائي #فارس_الشمال🤍 pic.twitter.com/BHD7vn3qWu
يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-21
دافيد أوسبينا
علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - سلطان الغنام
عبدالله الخيبري - لويس جوستافو
سامي النجعي - تاليسكا - جونزالو مارتينيز
جالودين ماشرييوف
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الطائي اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/mydLfDKLRA
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين النصر والطائي،على ملعب مرسول بارك.
المباراة كان من المقرر إقامتها بالأمس، الخميس، ولكن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب الطقس.
النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج في الجولة الماضية وتصدر ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويعمل على مواصلة حصد النقاط للاستمرار في التربع على صدارة الترتيب.
وسينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارق الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.
أما الطائي فنجح في الجولة الماضية في إيقاف سلسلة الهزائم، بعد الفوز على الباطن برباعية نظيفة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ووسط جماهيره.