مباشرالنصر والطائي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والطائي في قمة الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب مرسول بارك...

Luiz Gustavo Al Nassr Arabie saouditeTwitter/@AlNassrFC
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النصر vs الطائيدوري روشن السعوديالنصرالطائي

ملخص

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    النصر - الطائي

    الجمعة 6 يناير 2023،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

    شاهد VIP

    مرسول بارك

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    75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للنصر بهدفين مقابل لاشئ

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    تبديل ثنائي للنصر

    73" دخول بيتي مارتينيز وعبدالمجيد الصليهم وخروج ماشاربيوف وأيمن يحيى

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    70" تسديدة قوية من موسونا لكنها مرت بعيدة عن مرمى أوسبينا

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    65" هجمة خطيرة للطائي وخروج رائع من الحارس اوسبينا

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    تبديل فى صفوف الطائي

    دخول عبدالله الجوعي وخروج مختار علي

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    62" عرضية خطيرة للنصر تلقاها تاليسكا برأسية قوية ابعدها الحارس بنجاح

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    60" هدوء نسبي في مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان
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    50" سيطرة من لاعبي النصر فى بداية الشوط الثاني

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    جوووووووووووووووول، الثاني للنصر يسجله تاليسكا

    47" الهدف الثاني بعد تمريرة طولية تلقاها تاليسكا وانطلق بها وسددها فى المرمى بنجاح

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    46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

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    45+5" نهاية الشوط الأول

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    45" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع

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    جووووووووووووووووول تاليسكا برأسية رائعة يتقدم للنصر

    42" عرضية رائعة من الجهة اليمنى يرسلها سلطان الغنام يتلقاها تاليسكا برأسية رائعة على يسار الحارس فيكتور براجا

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    37" بطاقة صفراء من نصيب عبدالكريم السلطان بعد تدخل قوي على سامي النجعي

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    تبديل أول للنصر

    دخول ماجد قشيش وخروج الفارو جونزاليس بسبب الاصابة

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    33" تسديدة قوية من مارتينيز لاعب النصر لكنها مرت بجوار القائم

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    30" نصف ساعة مرت من المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    26" تسديدة قوية من الطائي لكن أمسكها الحارس اوسبينا

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    أوووووووووووووه، ماذا أهدرت ياتاليسكا؟

    24" تسديدة قوية من لويز جوستافو تصدى لها الحارس وترتد أمام المنفرد بالمرمى تاليسكا لكنه سددها بجوار القائم

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    22" بطاقة صفراء من نصيب نواف القميري بعد تدخل قوي على جونزالو مارتينيز من على حدود المنطقة

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    20" محاولات من لاعبي النصر للخروج بالكرة وضغط متقدم من لاعبي الطائي على حامل الكرة

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    أووووووووه، ماذا أهدرت ياسعيود؟

    14" توغل رائع بمهارة فردية من أمير سعيود ثم سدد الكرة فى الشباك الخارجية لمرمى النصر

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    أوووووووووووووه، هجمة خطيرة للنصر

    13" عرضية خطيرة من الجهة اليسرى ارسلها تاليسكا ابعدها الدفاع بالخطأ وكادت ان تسكن الشباك

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    11" انطلاقة رائعة من موسونا ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع بشكل رائع وابعدها لركنية
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    10" تسديدة قوية من لويز جوستافو من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الايسر

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    9" سيطرة نصراوية وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

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    6" تدخل قوي على قدم تاليسكا داخل املنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب

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    3" خطأ للنصر من على حدود المنطقة نفذها تاليسكا بتسديدة قوية اصطدمت فى الحائط ومرت بدون خطورة على المرمى

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    1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

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    تشكيل الطائي

    يبدأ الطائي بقيادة المدرب بيدرو ميجيل بالرسم الأتي

    الخطة 4-3-3

    فيكتور هيوفو

    نواف القميري - حسن الجبيري - عبد الكريم سلطان - نجوران فاي

    دينير - ألفا سيميدو - نوديلج موسونا

    مختار علي - غاي كامبوليكي - أمير سعيود

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    تشكيل النصر

    يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-21

    دافيد أوسبينا

    علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - سلطان الغنام

    عبدالله الخيبري - لويس جوستافو

    سامي النجعي - تاليسكا - جونزالو مارتينيز

    جالودين ماشرييوف

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين النصر والطائي،على ملعب مرسول بارك.

    المباراة كان من المقرر إقامتها بالأمس، الخميس، ولكن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب الطقس.

    النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج في الجولة الماضية وتصدر ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويعمل على مواصلة حصد النقاط للاستمرار في التربع على صدارة الترتيب.

    وسينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارق الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.

    أما الطائي فنجح في الجولة الماضية في إيقاف سلسلة الهزائم، بعد الفوز على الباطن برباعية نظيفة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ووسط جماهيره.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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