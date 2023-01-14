مباشرالشباب والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الشباب والنصر في قمة الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب فيصل بن فهد

Hattan Bahebri Shabab Nassr SPL 05.11.2021Shabab Twitter
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دوري روشن السعوديالشباب vs النصرالشبابالنصر
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الشباب - النصر

    السبت 14 يناير 2023،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد Vip

    فيصل بن فهد

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    نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

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    90 تعطل اللعب لعلاج أوسبينا الذي تعرض لإصابة صعبة

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    84 عررررررضية رائعة بإتجاه تاليسكا، الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم

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    77 بطاقة صفراء من نصيب ألفارو جونزاليس مدافع النصر

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    70 عرررضية خطيررة من النصر ولكن الدفاع يشتت الكرة

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    أووووووووه النصر يهدر الهدف الأول

    62 تاليسكا يهدر انفراد تام بالمرمى بعد أن سدد الكرة ضعيفة في يد حارس الشباب

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    51 ركنية للنصر، ورأسية من تاليسكا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    ماذا أهدرت يا جونيور؟

    42 الكرة تصل لمهاجم الشباب في الست ياردة، ولكنه يسدد الكرة ضعيفة وتصل سهلة في يد أوسبينا

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    فرررصة للشباب

    41 تسديدة قووووية من القحطاني ولكن أوسبينا يتصدى لها وتخرج لركنية

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    خطيرررررة للنصر

    31 تمريرة ررائعة من جوستافو إلى سامي النجعي الذي يتحرك في المساحة بشكل ررائع ويسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

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    29 محاولة من هتان باهبري، ولكن عبد الإل العمري يعترضها وتخرج لركنية

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    خطيررررة للشباب

    28 ركنية لأصحاب الأرض، ارتباك داخل منطقة جزاء النصر، كارلوس يجد الكرة تحت قدميه يسددها قووية بالكعب! ولكن أوسبينا يتصدى لها

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    25 سيطرة متبادلة من الطرفين دون أي فاعلية على المرمى

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    مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، دون أي تسديدة على المرمى

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    4 هدف ملغي للشباب بسبب وجود تسلل على كارلوس جونيور

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل النصر ضد الشباب

    اختار رودي جارسيا الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 3-4-2-1
    ديفيد أوسبينا
    علي العوجامي - ألفارو - عبد الإله العمري
    جلال الدين ماشاريبوف - عبدالله الخيبري - لويس جوستافو - سلطان الغنام
    بيتي مارتينيز - سامي النجعي
    تاليسكا

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    تشكيل الشباب ضد النصر

    قرر المدرب فيسنتي مورينو الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    كيم سيونج جيو
    متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور
    بانيجا - كريتشوفياك - حسين القحطاني
    هتان باهبري - كريستيان جوانكا - كارلوس جونيور

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الشباب والنصر على ملعب فيصل بن فهد.

    يدخل النصر اللقاء منتشيًا بالفوز على الطائي بهدفين نظيفين، ويسعى العالمي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على الصدارة التي ينفرد بها بفارق نقطة عن أقرب منافسيه، مع لعب مباراة أقل.

    أما الشباب فكان قد تعادل في الأسبوع الفائت مع الاتحاد، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز واقتسام الصدارة مع النصر بنفس الرصيد من النقاط.

    ويحتل الشباب المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد لعب 12 مبارة، بينما يتواجد النصر في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة في نفس عدد المباريات.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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