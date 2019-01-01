استهل العالمي مشواره فى الدفاع عن لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على مضيفه فريق الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وبهذا الانتصار يتصدر النصر ترتيب الجدول برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الثاني، بينما قاريًا حقق النصر فوزًا غاليًا على السد القطري، بهدفين دون رد فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يذكر أن لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.