التشكيل الرسمي للشباب
يبدأ المدرب خورخي الميرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
فاروق بن مصطفي / أحمد الشراحيلي / محمد سالم / حسن معاذ / عبدالله الشامخ / ألفريد ندياي / رايتون صومماليا / عبدالمجيد الصليهم / ناصر العمران / دانيلو مورينو اسبريا / كريستيان جيوانكا
البدلاء / عمران إلياس / عبدالله الحمدان / محمد البقعاوي / محمد السهلاوي / عبدالملك الخيبري / عبدالملك الشمري / متعب المفرج حسن القيد
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / بيتروس ماتيوس / عبدالله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / فهد محمد الجميعة / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الشباب— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 13, 2019
في الجولة الثالثة من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/20Cgi2Nzar
البدلاء / وليد عبدالله / عبدالرحمن العبيد /خالد عبدالعزيز الغوينم / عبدالرحمن الدوسري / فرج الغشيان / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / حمد آل ممنصور / فراس البريكان
علي الجانب الآخر، يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر، ومتساويًا مع كلاً من العدالة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والفيحاء رابع الترتيب، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام الفيصلي فى لقاء الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعد أن استطاع تحقيق الفوزعلى الفتح فى مباراة الجولة الأولي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين
استهل العالمي مشواره فى الدفاع عن لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على مضيفه فريق الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وبهذا الانتصار يتصدر النصر ترتيب الجدول برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الثاني، بينما قاريًا حقق النصر فوزًا غاليًا على السد القطري، بهدفين دون رد فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يذكر أن لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.