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النصر × السد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام على ملعب الملك فهد

محدث
التعليقات()

2019-08-26T19:40:30Z

90+4’نهاية المباراة

2019-08-26T19:39:42Z

90+3’ركلة ركنية نفذها أكرم عفيف قوية على القائم الثاني ليسددها حسن عبد الكريم من لمسة واحدة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-26T19:39:01Z

90+2’انطلاقة من داخل يمين المنطقة عن طريق عبد العزيز الأنصاري ثم سدد كرة تصدى لها برادلي جونز وحولها إلى ركنية

2019-08-26T19:37:51Z

90+1’كرة ثابتة نفذها أكرم عفيف مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها بغداد بونجاح برأسية وصلت سهلة إلى أحضان برادلي جونز

2019-08-26T19:37:29Z

90’خطأ لصالح جابي بعد تدخل قوي من عبد الرحمن الدوسري استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-26T19:30:23Z

88’عرضية عن طريق عبد الكريم حسن إلى داخل المنطقة إصطدمت بالمدافع عبد الله مادو ثم وصلت إلى الحارس برادلي جونز

تبديل في صفوف النصر

2019-08-26T19:28:47Z

87’خروح فهد الجميعة ودخول حمد آل منصور بدلا منه

2019-08-26T19:27:14Z

86’خطأ لصالح سلطان الغنام بعد تدخل من أكرم عفيف في مناطق دفاعات النصر

2019-08-26T19:26:36Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال العالمي متقدم بهدفين مقابل هدف

2019-08-26T19:25:22Z

84’انطلاقة رائعة عن طريق نور الدين امرابط من وسط الميدان ثم وصل إلى الجهة اليسرى من المنطقة ليرسل كرة عرضية تُبعد من مدافعي السد

2019-08-26T19:24:25Z

83’عرضية عن طريق أكرم عفيف من الجهة اليسرى إصطدمت بدفاعات النصر وتحولت إلى ركنية

2019-08-26T19:22:59Z

82’تمريرة بينية عن طريق أكرم عفيف في إتجاه بغداد بونجاح  المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس برادلي جونز

2019-08-26T19:20:38Z

81’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-26T19:20:05Z

80’حكم المباراة يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

2019-08-26T19:18:56Z

79’جوليانو تلقى تمريرة من نور الدين امرابط على قوس منطقة الجزاء ليسددها صاروخية، لكن تصدى رائع من الحارس سعد الشيب

2019-08-26T19:17:44Z

78’اوووووووووووووووووووه.. جوليانو لن يهدأ أبداً

2019-08-26T19:17:17Z

77’ركنية من الجانب الأيمن نفذها نور الدين امرابط مقوسة لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات السد

2019-08-26T19:16:45Z

76’تصويبة من داخل المنطقة عن طريق جوليانو فيكتور إصطدمت بخوخي بوعلام وتحولت إلى ركنية

2019-08-26T19:16:08Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التقدم للعالمي بهدفين مقابل هدف

جوليانو فيكتور يضيف الثاني للنصر

2019-08-26T19:13:45Z

برأسية من داخل المنطقة

74’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق نور الدين امرابط إلى داخل المنطقة على القائم الثاني قابلها فراس البريكان برأسية في إتجاه جوليانو الذي حولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس سعد الشيب

2019-08-26T19:13:04Z

73’قوووووووووووووووووول.... والثاني للعالمي عن طريق جوليانو

2019-08-26T19:12:36Z

72’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي السد في وسط الميدان

تبديل في صفوف السد

2019-08-26T19:10:35Z

71’خروج على أسد ودخول عبد العزيز الأنصاري بدلًا منه

2019-08-26T19:06:58Z

70’جوليانو فيكتور سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-26T19:06:49Z

69’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-26T19:06:20Z

68’سقوط اللاعب جونج يونج بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-26T19:05:11Z

67’خطأ لصالح جونج يونج بعد تدخل من صالح العباس في وسط الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-26T19:04:26Z

66’حالة تسلل على عي أسد بعد أن تلقى تمريرة من أكرم عفيف خلف دفاعات النصر

2019-08-26T19:03:09Z

65’بينية بدون عنوان من خورخي بوعلام في إتجاه بغداد بونجاح وصلت سهلة إلى برادلي جونز

2019-08-26T19:00:50Z

64’اعتراضات من أكرم عفيف على حكم المباراة ومطالبات ببطاقة حمراء لسلطان الغنام، لكن الحكم يكتفي بالبطاقة الصفراء

2019-08-26T18:59:48Z

63’اووووووووووه... تدخل قوي من سلطان الغنام على أكرم عفيف استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-26T18:59:19Z

62’كرة ثابتة نفذها حسن الهيدوس قوية على المرمى إرطتمت بالقائم الأيمن ومرت إلى خارج الملعب

2019-08-26T18:59:00Z

61’اوووووووووووووووووه... القائم يتصدى لتصويبة حسن الهيدوس

2019-08-26T18:58:38Z

60’ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم

2019-08-26T18:58:16Z

59’خطأ لصالح عبد الكريم حسن في الجهة اليسرى بالقرب من المنطقة بعد تدخل من عبد الرحمن الدوسري

2019-08-26T18:57:24Z

58’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عوض خميس قابلها صالح العباس بتصويبة مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-26T18:56:24Z

57’يارباااااااااااااااااااااه، صالح العباس كاد أن يسجل للعالمي

2019-08-26T18:55:45Z

56’عرضية من نور الدين امرابط إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى سعد الشيب

2019-08-26T18:55:08Z

55’مرور عشر دقائق من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم

2019-08-26T18:54:37Z

54’تصويبة قوية من أكرم عفيف مرت بسلام على مرمى برادلي جونز

2019-08-26T18:53:35Z

53’بينية عن طريق أكرم عفيف في إتجاه بغداد بونجاح المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-08-26T18:53:08Z

52’جابي سدد كرة من خارج يسار المنطقة تصدى لها برادلي جونز وحولها إلى ركنية

2019-08-26T18:51:30Z

51’نور الدين امرابط انطلق في الجهة اليمنى وحاول إرسال عرضية لداخل المنطقة، لكن طالت الكرة عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-26T18:50:55Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال الاتعادل الإيجابي قائم

2019-08-26T18:50:30Z

48’تصويبة يسارية من خارج المنطقة عن طريق جوليانو تصدى لها سعد الشيب لتتحول إلى ركنية

2019-08-26T18:47:41Z

47’اوووووووووووووه... جوليانو يسدد والشيب يتألق ويبعد الخطر عن مرماه

عبد الرحمن الدوسري يعدل النتيجة للنصر

2019-08-26T18:30:08Z

بتصويبة من داخل المنطقة

44’الهدف جاء بعد ركنية نفذها جوليانو فيكتور مقوسة إلى داخل المنطقة، وخطأ قاتل من المدافع جونج يونج في ابعاد الكرة لتصل أمام عبد الرحمن الدوسري الذي سددها قوية سكنت الشباك

 

2019-08-26T18:29:32Z

43’قووووووووووووووووووول... العالمي يعود عن طريق عبد الرحمن الدوسري

2019-08-26T18:28:34Z

42’كرة ثابتة نفذها جوليانو فيكتور قوية على المرمى تصدى لها الحارس سعد الشيب ببراعة ليحولها إلى ركنية

2019-08-26T18:26:54Z

41’لمسة يد على جوو يونج لصالح النصر من مكان مميز من على حدود منطقة الجزاء

2019-08-26T18:25:55Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول والسد ناجح حتى الآن في الحفاظ على هدف المباراة الوحيد

2019-08-26T18:24:02Z

39’تصويبة ضعيفة من خارج المنطقة عن طريق نور الدين امرابط وصلت سهلة إلى أحضان سعد الشيب

2019-08-26T18:22:16Z

38’أكرم عفيف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر تُبعد من دفاعات النصر

2019-08-26T18:21:23Z

36’بينية عن طريق على أسد في إتجاه بغداد بونجاح المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود تسلل

2019-08-26T18:20:21Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول ومازال السد متقدم بهدف دون رد

2019-08-26T18:19:54Z

34’على أسد انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية مقوسة أبعدت من دفاعات النصر

2019-08-26T18:18:36Z

33’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن تُبعد من دفاعات السد

2019-08-26T18:18:18Z

32’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-26T18:17:51Z

31’حكم المباراة يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

2019-08-26T18:17:09Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسد بهدف دون رد

2019-08-26T18:15:34Z

28’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي السد في منتصف الميدان

2019-08-26T18:14:25Z

26’خطأ لصالح بغداد بونجاح بعد تدخل قوي من فهد الجميعة على حدود منطقة جزاء الزعيم

2019-08-26T18:13:00Z

25’عرضية رائعة عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة إستقبلها فهد محمد الجميعة ثم سدد كرة قوية إصطدمت ببوعلام خوخي وتحولت إلى ركنية

2019-08-26T18:10:55Z

24’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين امرابط لداخل مناطق دفاعات السد، لكن تُبعد إلى ركنية

2019-08-26T18:09:51Z

22’خطأ لصالح عبد الله الخيبري بعد تدخل من أكرم عفيف في وسط الميدان

على أسد يفتتح التسجيل للنصر

2019-08-26T18:07:22Z

بتصويبة من داخل المنطقة

21’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق حسن الهيدوس في إتجاه على أسد المتمركز داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة رائعة بباطن القدم سكنت على يسار الحارس برادلي جونز

2019-08-26T18:06:36Z

20’جووووووووووووول.. والهدف الأول للسد عن طريق علي أسد

2019-08-26T18:04:45Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رور لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-26T18:03:35Z

16’بوعلام خوخي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من الدفاعت إلى ركنية

2019-08-26T18:02:44Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-26T18:02:09Z

13’تمريرة بينية رائعة عن طريق جوليانو فيكتور في إتجاه صالح عباس المنطلق داخل يسار المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الدفاعات

2019-08-26T18:00:50Z

12’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عوض خميس لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات السد

2019-08-26T18:00:01Z

11’خطأ لصالح طارق سلمان بعد تدخل من نور الدين امرابط في منتصف الميدان

2019-08-26T17:59:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-26T17:58:23Z

8’بينية عن طريق أكرم عفيف في إتجاه بغداد بونجاح المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس برادلي جونز

2019-08-26T17:56:30Z

7’تحضير من لاعبي السد في وسط ملعبهم في محاولة لإختراق دفاعات النصر

2019-08-26T17:54:31Z

6’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق بغداد بونجاح مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-26T17:53:55Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة لاعبي النصر يواصلون الضغط بحثًا عن أول الأهداف

2019-08-26T17:53:25Z

4’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-26T17:52:55Z

3’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر في منتصف الميدان

2019-08-26T17:51:58Z

2’النصر بالزي الأصفر على اليسار والسد بالزي الأبيض على اليمين

2019-08-26T17:51:42Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل السد

2019-08-26T17:47:25Z

يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بطريقة

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / وو يانج جونج / طارق سلمان / حسن الهيدوس / على أسد / جابي / عبد الكريم حسن / بوعلام خوخي / بغداد بونجاح / أكرم عفيف

 

تشكيل النصر

2019-08-26T17:43:37Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

برادلي جونز / سلطان الغنام / عبدالله مادو / عمر هوساوي / عبد الرحمن الدوسري / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عوض خميس / فهد محمد الجميعة / صالح عباس

 

2019-08-26T17:42:28Z

قدم السد مستوياتٍ رائعة الموسم الماضي أهدت له الدوري القطري على حساب الدحيل الموسم الماضي، ولم يقف هذا النجاح على المستوى المحلي بل امتد للصعيد القاري على الرغم من البداية المتعثرة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، ففي مستهل مشواره خسر الأبيض من الأهلي السعودي بهدفين نظيفين أدخلا الشك في النفوس، لكنه نهض كما ينهض الكبار عادةً وواصل الطريق الذي أنهاه بصدارة مجموعة قوية على حساب الراقي وبيرسبوليس وصيف النسخة الماضية وباختاكور.

2019-08-26T17:42:18Z

اصطدم النصر بكبير إماراتي قوي آخر في دور الـ16 من البطولة الآسيوية هو الوحدة، والذي نجح في الوصول لهذا الدور بعد تصدره لمجموعة قوية ضمت الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند والريان، وانتهى لقاء الذهاب للديربي الخليجي العربي بين الفريقين بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، لكن فرسان نجد اقتنصوا بطاقة العبور في الإياب وفازوا بصعوبةٍ بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

2019-08-26T17:40:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة تجمع بين النصر والسد، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.