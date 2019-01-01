قدم السد مستوياتٍ رائعة الموسم الماضي أهدت له الدوري القطري على حساب الدحيل الموسم الماضي، ولم يقف هذا النجاح على المستوى المحلي بل امتد للصعيد القاري على الرغم من البداية المتعثرة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، ففي مستهل مشواره خسر الأبيض من الأهلي السعودي بهدفين نظيفين أدخلا الشك في النفوس، لكنه نهض كما ينهض الكبار عادةً وواصل الطريق الذي أنهاه بصدارة مجموعة قوية على حساب الراقي وبيرسبوليس وصيف النسخة الماضية وباختاكور.