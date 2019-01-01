تبديل في صفوف النصر
جوليانو فيكتور يضيف الثاني للنصر
برأسية من داخل المنطقة74’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق نور الدين امرابط إلى داخل المنطقة على القائم الثاني قابلها فراس البريكان برأسية في إتجاه جوليانو الذي حولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس سعد الشيب
تبديل في صفوف السد
46’انطلاق شوط المباراة الثاني
ذهاب دور الثمانية || دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 26, 2019
يبدأ الان شوط مباراة #النصر_السد الثاني
بالتوفيق يا #عالمي 💛💛 pic.twitter.com/zBOPyR45Mi
45’نهاية الشوط الأول
ذهاب دور الثمانية || دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 26, 2019
نهاية الشوط الأول من مباراة #النصر_السد#النصر 1
السد 1
نجح بتسجيل هدف #العالمي عبدالرحمن الدوسري pic.twitter.com/2JusuxDHn5
عبد الرحمن الدوسري يعدل النتيجة للنصر
بتصويبة من داخل المنطقة
44’الهدف جاء بعد ركنية نفذها جوليانو فيكتور مقوسة إلى داخل المنطقة، وخطأ قاتل من المدافع جونج يونج في ابعاد الكرة لتصل أمام عبد الرحمن الدوسري الذي سددها قوية سكنت الشباك
قوووووووووووول اوووول للعالمي نجح بتسجيله عبدالرحمن الدوسري— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 26, 2019
ذهاب دور الثمانية || دوري أبطال آسيا
#النصر_السد pic.twitter.com/vycPk3Z4S7
على أسد يفتتح التسجيل للنصر
بتصويبة من داخل المنطقة21’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق حسن الهيدوس في إتجاه على أسد المتمركز داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة رائعة بباطن القدم سكنت على يسار الحارس برادلي جونز
تشكيل السد
يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بطريقة
سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / وو يانج جونج / طارق سلمان / حسن الهيدوس / على أسد / جابي / عبد الكريم حسن / بوعلام خوخي / بغداد بونجاح / أكرم عفيف
LINEUP: Here's #AlSadd's starting XI for tonight's #ACL2019 quarter-final game against Al-Nassr#WeAreAlSadd #NSRvsSDDpic.twitter.com/po9lLh3PbT— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 26, 2019
تشكيل النصر
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
برادلي جونز / سلطان الغنام / عبدالله مادو / عمر هوساوي / عبد الرحمن الدوسري / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عوض خميس / فهد محمد الجميعة / صالح عباس
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_السد القطري— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 26, 2019
في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/PU1GAJnizP
قدم السد مستوياتٍ رائعة الموسم الماضي أهدت له الدوري القطري على حساب الدحيل الموسم الماضي، ولم يقف هذا النجاح على المستوى المحلي بل امتد للصعيد القاري على الرغم من البداية المتعثرة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، ففي مستهل مشواره خسر الأبيض من الأهلي السعودي بهدفين نظيفين أدخلا الشك في النفوس، لكنه نهض كما ينهض الكبار عادةً وواصل الطريق الذي أنهاه بصدارة مجموعة قوية على حساب الراقي وبيرسبوليس وصيف النسخة الماضية وباختاكور.
اصطدم النصر بكبير إماراتي قوي آخر في دور الـ16 من البطولة الآسيوية هو الوحدة، والذي نجح في الوصول لهذا الدور بعد تصدره لمجموعة قوية ضمت الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند والريان، وانتهى لقاء الذهاب للديربي الخليجي العربي بين الفريقين بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، لكن فرسان نجد اقتنصوا بطاقة العبور في الإياب وفازوا بصعوبةٍ بثلاثة أهدافٍ لهدفين.