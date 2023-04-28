3' أيمن يحيى يقطع الكرة، يتوغل وينفرد بالمرمى ولكن الحارس ينقذ الكرة، ترتد إلى الغنام الذي يرسل عررضية رائعة إلى رونالدو الذي يسدد الكرة برأسه في المرمى
مباشرالنصر ضد الرائد: مباشر لحظة بلحظة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يسجل للنصر
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انطلاق المباراة
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تشكيل الرائد ضد النصر
اختار سوموديكا الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-4-2
سيلفيو لونج
عوض خميس - عبدلله الفهد - محمد سالم - محمد الدوسري
أليكساندرو ميتريتسا - داميان دوكوفيتش - منصور البيشي - محمد فوزير
جوليو تافاريس - كريم البركاوي
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تشكيل النصر ضد الرائد
قرر المدرب دينكو إيليتشيتش الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
نواف العقيدي
جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام
عبدلله الخيبري - لويز جوستافو
عبد الرحمن غريب - علي الحسن - أيمن يحيى
كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في المواجهة المرتقبة بين النصر والرائد في إطار مباريات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 والتي ستُقام على ملعب KSU.
يبحث النصر وصيف الترتيب بقيادة الدون كريستيانو رونالدو عن استعادة الثقة بعد خسارة القمة ضد الهلال وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين في نصف النهائي أمام الوحدة، يرغب بتحقيق الفوز لتقليص الفارق مؤقتًا مع الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط لمواصلة الضغط على العميد.
في المقابل، يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، ويرغب في استغلال وضع العالمي مؤخرًا للخروج بنتيجة إيجابية تُحسن من وضعه في جدول المسابقة.