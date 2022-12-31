مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والخليج في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، والمقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد ...

Asiri Al-NassrGetty
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الخليج vs النصرالخليجالنصردوري روشن السعودي

ملخص

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الخليج - النصر

    السبت 31 ديسمبر 2022،
    18:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد VIP

    الأمير محمد بن فهد

    Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

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    هجمة خطيرة للخليج

    28" تسديدة قوية تصطدم فى قدم أندري بوكو وكادت أن تخادع الحارس اوسبينا

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    25" تمريرة خطيرة فى إتجاه علي الحسن لكن طالت وامسكها الحارس فريدريتش

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    23" ضربة حرة للخليج من الجهة اليسرى تنفذ بعرضية ثم يبعدها الدفاع النصراوي من قلب منطقة الخطورة

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    15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للنصر بهدف نظيف

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    12" تسديدة أرضية زاحفة من داخل يسار المنطقة من عبدالرحمن الغريب مرت بجوار القائم الايمن

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    10" سيطرة نصراوية وتمريرات متتالية فى وسط الميدان

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    جوووووووووووووووول أبو بكر يفتتح التسجيل للنصر

    5" عرضية من خارج المنطقة أرسلها عبدالرحمن غريب تلقاها أبو بكر برأسية على يسار المرمى

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    3" عرضية من الجهة اليسرى عن طريق كونان مرت أعلى المرمى بقليل

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    1" بداية المباراة

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

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    تشكيل النصر ضد الخليج

    يبدأ النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    دافيد أوسبينا

    غيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - سلطان الغنام

    عبدالرحمن غريب - لويس جوستافي

    جونزالو مارتينيز - تاليسكا - علي الحسن

    أبو بكر

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    تشكيل الخليج ضد النصر

    يبدأ الخليج بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    دوجلاس فريدريش

    حسين النويقي - أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة

    بيوجو بوكو - لوكاس - خالد السميري

    أيمن الحجيلي - سوكول سيكاليشي - موراتو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

    الخليج المضيف يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 4 نقاط ويسعى للفكاك من هذا الموقف المعقد، وفي آخر مبارياته بالمسابقة هزم من الاتفاق 1-0.



    أما النصر، فيحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 23 نقطة، وفي آخر مباراة للنصر بالمسابقة، تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما.