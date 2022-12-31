أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الخليج المضيف يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 4 نقاط ويسعى للفكاك من هذا الموقف المعقد، وفي آخر مبارياته بالمسابقة هزم من الاتفاق 1-0.

أما النصر، فيحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 23 نقطة، وفي آخر مباراة للنصر بالمسابقة، تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما.