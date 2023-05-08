مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الخليج، ضمن مباريات الجولة 26، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Cristiano Ronaldo Nassr Raed SPL 28.04.2023Nassr Twitter
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النصر vs الخليجالنصرالخليجدوري روشن السعودي

ملخص

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    90+9" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين النصر والخليج 1-1

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    90+7" تسديدة قوية من تاليسكا تمر بجوار القائم

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    أخر تبديلات الخليج

    90+3" خروج فابيو وأمارال ودخول الشنقيطي والصبياني

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    90" الحكم أضاف 9 دقائق وقت بدل ضائع

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    أخر تبديلات النصر

    87" دخول محمد مران وماشربيوف وخروج عبدالرحمنغريب وعبدالمجيد الصليهم

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    88" أووووووووه، عرضية من الجهة اليمنى للنصر تلقاها أيمن يحيى برأسية قوية اصطدمت فى العارضة ثم ابعدها الدفاع

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    87" بطاقة صفراء من نصيب مروان الحيدري لتعمده إضاعة الوقت

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    التبديل الثالث للخليج

    دخول حسن المجحد وخروج خالد السميري

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    التبديل الثاني للنصر

    85" دخول عبدالإله العمري ونواف بوشل وخروج ألفارو جونزاليس وسلطان الغنام

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    التبديل الثاني للخليج

    82" خروج إيريك ودخول أحمد الزين

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    80" أووووووووووه، توغل رائع من كريستيانو رونالدو وتسديدة رائعة مرت بمحاذاه القائم الأيسر لمرمى الحيدري

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    75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم حتى الآن

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    تبديل أول للنصر

    72" دخول أيمن يحيى وخروج علي الحسن

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    63" عرضية من الجهة اليسرى عن طريق كونان تلقاها رونالدو بتسديدة تصل سهلة بين أحضان الحارس مروان الحيدري

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    61" تسديدة من عبدالرحمن غريب مرت بجوار القائم

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    58" رونالدو يسجل هدفًا لكن الحكم يشير بوجود تسلل على الدون -

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    52" بطاقة صفراء من نصيب عمر العودة بعد تدخل قوي على عبدالرحمن الغريب

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    50" تمريرة خطيرة تصل لرونالدو لكنه سددها من فوق الحارس وتحولت إلى ضربة مرمى

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    تبديل أول للخليج

    46" خروج بوكو ودخول حمد العبدان

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    بداية الشوط الثاني

    46"