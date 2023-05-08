90+9" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين النصر والخليج 1-1
مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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90+7" تسديدة قوية من تاليسكا تمر بجوار القائم
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أخر تبديلات الخليج
90+3" خروج فابيو وأمارال ودخول الشنقيطي والصبياني
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90" الحكم أضاف 9 دقائق وقت بدل ضائع
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أخر تبديلات النصر
87" دخول محمد مران وماشربيوف وخروج عبدالرحمنغريب وعبدالمجيد الصليهم
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88" أووووووووه، عرضية من الجهة اليمنى للنصر تلقاها أيمن يحيى برأسية قوية اصطدمت فى العارضة ثم ابعدها الدفاع
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87" بطاقة صفراء من نصيب مروان الحيدري لتعمده إضاعة الوقت
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التبديل الثالث للخليج
دخول حسن المجحد وخروج خالد السميري
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التبديل الثاني للنصر
85" دخول عبدالإله العمري ونواف بوشل وخروج ألفارو جونزاليس وسلطان الغنام
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التبديل الثاني للخليج
82" خروج إيريك ودخول أحمد الزين
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80" أووووووووووه، توغل رائع من كريستيانو رونالدو وتسديدة رائعة مرت بمحاذاه القائم الأيسر لمرمى الحيدري
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم حتى الآن
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تبديل أول للنصر
72" دخول أيمن يحيى وخروج علي الحسن
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63" عرضية من الجهة اليسرى عن طريق كونان تلقاها رونالدو بتسديدة تصل سهلة بين أحضان الحارس مروان الحيدري
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61" تسديدة من عبدالرحمن غريب مرت بجوار القائم
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58" رونالدو يسجل هدفًا لكن الحكم يشير بوجود تسلل على الدون -
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52" بطاقة صفراء من نصيب عمر العودة بعد تدخل قوي على عبدالرحمن الغريب
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50" تمريرة خطيرة تصل لرونالدو لكنه سددها من فوق الحارس وتحولت إلى ضربة مرمى
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تبديل أول للخليج
46" خروج بوكو ودخول حمد العبدان
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بداية الشوط الثاني
46"