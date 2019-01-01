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النصر × الحزم | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الحزم في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، على ملعب الملك فهد الدولي

محدث
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2019-09-20T14:54:41Z

على الجانب الآخر،  يعاني الحزم من تخبط كبير فى في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد  نقطة وحيدة من تعادل امام التعاون فى الجولة الأولي، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الأتفاق، وخسروا هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (6-0)، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم.

2019-09-20T14:54:28Z

ودع العالمي دوري أبطال آسيا بعد أن خسروا امام مضيفه السد القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي بأبطال آسيا، وكانت مواجهة الذهاب الذي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، أما فى الدوري يدخل النصر فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة.

2019-09-20T14:54:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف النصر الحزم على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.