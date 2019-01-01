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النصر × الباطن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الباطن في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-16T19:42:47Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-16T19:42:04Z

14’خطأ لصالح زياد العونلي بعد تدخل من عبد الرحمن الدوسري في منتصف الميدان

2019-05-16T19:41:07Z

13’أحمد موسى سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس أدريانو فاتشيني

2019-05-16T19:39:53Z

12’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه حمد الله الخالي من الرقابة تمامًُا ثم سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-16T19:38:49Z

11’يارباااااااااااااااااااااااااااااااااااه، حمد الله يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

2019-05-16T19:38:10Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-16T19:36:27Z

8’امرابط يرسل تمريرة بينية لداخل المنطقة في إتجاه حمد الله المنطلق داخل المنطقة، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-05-16T19:35:51Z

7’سيطرة من لاعبي العالمي بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-05-16T19:34:29Z

6’تمريرة بينية عن طريق مجرشي في إتجاه أنس زباني المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-16T19:33:50Z

5’نُفذت الركنية عن طريق جوليانو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-16T19:32:49Z

4’نور الدين امرابط انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الباطن إلى ركنية

2019-05-16T19:32:10Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصرفي منتصف الميدان

2019-05-16T19:31:44Z

2’النصر بالزي الأصفر والأرزق على اليسار والباطن بالزي الأزرق السماوي على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-16T19:31:28Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الباطن لمباراة اليوم

2019-05-16T19:19:47Z

يبدأ المدرب سيبيريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أرديانو فاتشيني / سلطان المطيري / لوكاس تاجليابيترا / أسامة مالك / أنس زباني / رمزي سولان / أندريس فيرنانديز / يوسف الشامري / عبد العزيز مجرشي / زياد العونلي / جوناتان بينيتيس

 

إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-05-16T19:17:51Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

برادلي جونز / سطان الغنام / مايكون بيريرا / برونو أوفيني / عبد الرحمن العبيد / عبد الرحمن الدوسري / عبد العزيز الجبرين / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله

 

2019-05-16T18:28:19Z

يدخل فريق الباطن الذي حصل رسميًا على بطاقة الهبوط الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى الهزيمة أمام أحد بهدف وحيد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اربع وخسر 19 مباراة.

2019-05-16T18:28:08Z

كانت آخر مباريات العالمي ضد الحزم وانتهت بثلاثية نظيفة بأقدام المتألق عبدالرزاق حمدالله، ليستمر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

2019-05-16T18:26:41Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النصر والباطن في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال