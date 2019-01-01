انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الباطن لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيبيريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أرديانو فاتشيني / سلطان المطيري / لوكاس تاجليابيترا / أسامة مالك / أنس زباني / رمزي سولان / أندريس فيرنانديز / يوسف الشامري / عبد العزيز مجرشي / زياد العونلي / جوناتان بينيتيس
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الباطن_النصر— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) May 16, 2019
التشكيلة pic.twitter.com/HNLIzClO4q
إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
برادلي جونز / سطان الغنام / مايكون بيريرا / برونو أوفيني / عبد الرحمن العبيد / عبد الرحمن الدوسري / عبد العزيز الجبرين / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الباطن— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 16, 2019
في الجولة الثلاثين ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/iCJHfQyoVq
وصول لاعبي الباطن لملعب المباراة
📸 | #السماوي يصل ملعب المباراة pic.twitter.com/CkaI0VrrYR— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) May 16, 2019
وصول لاعبي العالمي لمباراة اليوم
#العالميين يصلون لملعب المباراة 🏟💛 pic.twitter.com/70oXUTIOdH— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 16, 2019
يدخل فريق الباطن الذي حصل رسميًا على بطاقة الهبوط الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى الهزيمة أمام أحد بهدف وحيد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اربع وخسر 19 مباراة.
كانت آخر مباريات العالمي ضد الحزم وانتهت بثلاثية نظيفة بأقدام المتألق عبدالرزاق حمدالله، ليستمر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.