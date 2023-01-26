الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا الحساوي
برونو هنريكي - طارق حامد
عبد الرحمن العبود - إيجور كورنادو - رومارينيو
عبد الرزاق حمد الله
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا الحساوي
برونو هنريكي - طارق حامد
عبد الرحمن العبود - إيجور كورنادو - رومارينيو
عبد الرزاق حمد الله
📋| إليكم قائمة الفريق المختارة لمواجهة نصف نهائي السوبر السعودي #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/piniyn6iiD— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 26, 2023
الخطة 4-2-3-1
أوجستين روسي
علي لاجامي - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
عبد الله الخيبري - لويس جوستافو
سامي النجعي - تاليسكا - بيتي مارتينيز
كريستيانو رونالدو
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الاتحاد اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 26, 2023
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/5o0r9A5CKt
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،على استاد الملك فهد الدولي.
وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.
النصر الذي يقد مستويات مميزة هذا الموسم ويتصدر ترتيب دوري روشن، سيأمل عبور بوابة الاتحاد تحت قيادة نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، والوصول إلى النهائي للاقتراب أكثر من العودة إلى منصات التتويج.
أما الاتحاد فحاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته بالدوري، ويتمنى مواصلة النجاحات للفوز باللقب الغالي.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الاتحاد
الخميس 26 يناير 2023،
استاد الملك فهد الدولي
لا تفوت كأس السوبر السعودي بنسخته الجديدة#الهلال يتوعد الفيحاء— SHAHID (@ShahidVOD) January 25, 2023
والنصر يصطدم بالاتحاد في كلاسيكو مثير
اشترك في باقة الرياضة وشاهد المباريات
بتقنية HD على شاهد#SSC#الرياضة_على_شاهد#العالمي#كاس_السوبر_السعودي@AlNassrFC@ittihad@Alhilal_FC@Alfaihaclubhttps://t.co/jjRNpcX9yY pic.twitter.com/T08maHyGS6