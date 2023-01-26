مباشرالنصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023، والمقامة على استاد الملك فهد الدولي ...

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الإتحاد vs النصركأس السوبر السعوديالإتحادالنصر
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    تشكيل الاتحاد

    الخطة 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي

    مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا الحساوي

    برونو هنريكي - طارق حامد

    عبد الرحمن العبود - إيجور كورنادو - رومارينيو

    عبد الرزاق حمد الله

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    تشكيل النصر

    الخطة 4-2-3-1

    أوجستين روسي

    علي لاجامي - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

    عبد الله الخيبري - لويس جوستافو

    سامي النجعي - تاليسكا - بيتي مارتينيز

    كريستيانو رونالدو

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،على استاد الملك فهد الدولي.

    وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.

    النصر الذي يقد مستويات مميزة هذا الموسم ويتصدر ترتيب دوري روشن، سيأمل عبور بوابة الاتحاد تحت قيادة نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، والوصول إلى النهائي للاقتراب أكثر من العودة إلى منصات التتويج.

    أما الاتحاد فحاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته بالدوري، ويتمنى مواصلة النجاحات للفوز باللقب الغالي.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    النصر - الاتحاد

    الخميس 26 يناير 2023،
    21:00 السعودية، 20:00 مصر

    شاهد VIP

    استاد الملك فهد الدولي

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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