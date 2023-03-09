أهلا بكم في البث المباشر الكتابي مباراة كبيرة وقوية تجمع بين الاتحاد، والنصر، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، لموسم 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات للانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

أما النصر حاله لا يختلف كثيرًا عن العميد، فيدخل المباراة بعد فوز على الباطن بثلاثة أهداف لهدف، ويريد تحقيق الفوز الخامس على التوالي، للاستمرار في الصدارة.

ويتصدر العالمي ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.