45" الحكم أضاف 2 وقت بدل ضائع
مباشرالاتحاد والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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41" عرضية من عبدالمجيد الصليهم تلقاها رونالدو برأسية اصطدم فى الدفاع ومرت إلى ركنية
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35" تسديدة قوية من كورنادو من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى
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أووووووووووووه،،، هجمة خطيرة للنصر
29" تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها جروهي تعود لغريب اتبعها بتسديدة يتصدى لها جروهي ثم تصل إلى الغنام ويصوبها بعيدة عن المرمى
- -مراوغة كريستيانو رونالدو لطارق حامد
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25" هدوء فى مجريات اللقاء، وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
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20" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر في منتصف الميدان
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم حتى الآن.
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12" تسديدة قوية من حمدالله من داخل يسار المنطقة مرت بعيدة عن المرمى
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10" ركنية للاتحاد تنفذ بعرضية من كورنادو ابعدها الحارس نواف العقيدي من قلب منطقة الخطورة
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8" توغل رائع من حمدالله من الجهة اليسرى ثم مررها للخالى من الرقابة رومارينيو الذي سددها اصطدمت فى الدفاع ومرت بسلام على مرمى النصر
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7" ركنية للنصر تنفذ بعرضية من عبدالرحمن غريب يرتقي لها عبالإله العنري ويسددها برأسية سهلة فى أحضان الحارس جروهي
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5" عرضية من الجهة اليمنى للاتحاد تلقاها حمدالله من منتصف المنطقة بتسديدة قوية مرت بعيدة عن المرمى
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3" تمريرة طولية من عبدالله مادو فى إتجاه رونالدو لكن استخلصها دفاع الاتحاد
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23
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تشكيلة النصر ضد الاتحاد
يبدأ النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
نواف العقيدي
سلطان الغنام - عبدالإله العمري - ألفارو جونزاليس - عبدالله مادو
جيسلان كونان - لويز جوستافو
عبدالمجيد الصليهم - عبدالرحمن غريب - محمد خليل مران
كريستيانو رونالدو
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تشكيلة الاتحاد ضد النصر
يبدا الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي
الخطة 4-4-2
مارسيلو جروهي
مدالله العليان - أحمد الشراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود
عبدالعزيز البيشي - طارق حامد - برونو هينريكي - إيجور كورنادو
رومارينهو - عبدالرزاق حمدالله
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي مباراة كبيرة وقوية تجمع بين الاتحاد، والنصر، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، لموسم 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة.
ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات للانفراد بصدارة ترتيب الدوري.
أما النصر حاله لا يختلف كثيرًا عن العميد، فيدخل المباراة بعد فوز على الباطن بثلاثة أهداف لهدف، ويريد تحقيق الفوز الخامس على التوالي، للاستمرار في الصدارة.
ويتصدر العالمي ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.