التبديل الثاني فى صفوف النصر
دخول أحمد الفريدي وخروج نواف الفرشان
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || احمد الفريدي
خروج || نواف الفرشان pic.twitter.com/gkplX07xqx
التبديل الاول لفريق الانصار
التبديل الأول— نادي الأنصار السعودي (@FcAlansar) ١٥ يناير ٢٠١٩
د 65"
▶️ خروج اللاعب/ أيمن الحجيلي
◀️ دخول اللاعب/ معن الحذيفي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين— نادي الأنصار السعودي (@FcAlansar) ١٥ يناير ٢٠١٩
الدور 32
النصر 2
#الانصار 0
بالتوفيق لـ #صقور_طيبه #الانصار#نادي_الانصار pic.twitter.com/U6U14FbiPS
بطاقة صفراء من عبدالعزيز الجبرين
التبديل الاول فى صفوف النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || فهد الجميعة
خروج || راكان الشملان pic.twitter.com/gA9bphbzLm
بداية الشوط الثاني من مباراة #النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
ضمن #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/4JAOVFn7IV
نهاية الشوط الأول
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
نهاية الشوط الأول #النصر 2
الانصار 0
سجل هدفي #العالمي عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/G6iVff3pbJ
بطاقة صفراء من نصيب محمود معاذ
نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم للنصر بهدفين مقابل لاشئ
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
الدقيقة 30#النصر 2
الانصار 0
سجل هدفي #العالمي عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/fbX7ET2SO2
شاهد الهدف الثاني لنادي النصر
عبدالرزاق حمدالله21’
📹 الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ يناير ٢٠١٩
النصر 2 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/GUi70xvk2l
شاهد الهدف الأول لنادي النصر
عبدالرزاق حمدالله19’
📹 الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 7— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ يناير ٢٠١٩
النصر 1 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/GA8XS4I8s9
ربع ساعة أولي من عمر الشوط الاول والتقدم للنصر بهدفين عن طريق عبدالرزاق حمدلله
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
الدقيقة 15 #النصر 2
الانصار 0
سجل هدفي #العالمي عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/4dOTSVbr0M
عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الثاني للنصر
حمدالله
12’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق راكان الشملان ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها حمدلله بتسديدة من لمسة واحدة على يمين المرمي
قوووووووورل— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يضيف الهدف الثاني pic.twitter.com/dxMoiCtQwA
عبدالرزاق حمدلله بفتتح التسجيل لفريق النصر
حمدلله9’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بعرضية من بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة تلقاها حمدلله برأسية قوية على يمين المرمي
قووووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف العالمي الأول pic.twitter.com/z3gbu3yHsH
بداية مباراة #النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
ضمن دور الـ32 #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/W7AKo7uWnK
تشكيل نادي الأنصار لمباراة اليوم
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين— نادي الأنصار السعودي (@FcAlansar) ١٤ يناير ٢٠١٩
الدور 32
النصر ⚽️ #الانصار
غداً
🕢 7:30 م
⛳️استاد الملك فهد الدولي - الرياض
بالتوفيق لـ #صقور_طيبه #الانصار#نادي_الانصار pic.twitter.com/42jMZVVkPS
تشكيل النصر لمباراة اليوم
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الأنصار— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ يناير ٢٠١٩
في دور الـ32 ضمن #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/929SOS8uQK