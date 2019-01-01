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النصر × الأنصار | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الأنصار في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-15T18:03:54Z

70’ تمريرة من احمد الفريدي إلى حمدالله الذي مررها من لمسة واحدة فى إتجاه جوليانو لكنها أقرب إلى الحارس ماتيمبي 

2019-01-15T18:01:54Z

68’ خطا من عبدالعزيز الجبرين على فهد السويلم فى منتصف الميدان 

التبديل الاول لفريق الانصار

2019-01-15T17:59:46Z

67’ دخول مهن الحذيفي وخروج أيمن الحجيلي 

2019-01-15T17:58:44Z

66’ تسديدة قوية من عبدالرزاق الحسين من داخل يمين المنطقة لكن تصدي رائع من الحارس عبدالله العويشير 

2019-01-15T17:57:56Z

65’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالرزاق حسين على بيتروس ماتيوس 

2019-01-15T17:56:37Z

64’ تمريرة طولية فى إتجاه فهد الجميعة على الجهة اليمنى ومن يرسلها عرضية غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-01-15T17:55:58Z

63’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-15T17:54:15Z

61’ تمريرات من الخلف من مدافعي الأنصار لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-01-15T17:52:22Z

59’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق عثمان حسن ومن ثم يرسلها عرضية تصل سهلة بين أحضان الحارس عبدالله العويشير 

2019-01-15T17:51:53Z

58’ تمريرة طولية فى إتجاه عثمان حسن على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-15T17:50:21Z

57’ تمريرة من عبدالرزاق حمدالله فى إتجاه فهد الجميعة لكنها أقرب إلى الحارس ماتمبي 

2019-01-15T17:49:25Z

56’ محاولة المرور من فهد الجميعة من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

بطاقة صفراء من عبدالعزيز الجبرين

2019-01-15T17:48:52Z

55’ بطاقة صفراء من عبدالعزيز الجبرين  بعد تدخل قوي على موسي الترجمي 

2019-01-15T17:47:51Z

53’ تسديدة قوية من خارج المنطقة لفريق النصر عن طريق عبدالرحمن العبيد لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-15T17:46:26Z

51’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الأنصار فى منتصف الميدان

2019-01-15T17:45:42Z

49’ عرضية من عبدالرزاق حسين لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2019-01-15T17:18:04Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-15T17:15:43Z

43’ إنطلاقة من حمدالله من الجهة اليسري ومحاولة لأغرسال عرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل إلى نواف الفرشان الذي سددها لكنها تصطدم فى الدفاع 

2019-01-15T17:13:55Z

42’ ركنية لنادي النصر تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة 

2019-01-15T17:13:09Z

41’ عرضية من حمد آل منصور من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-15T17:12:21Z

40’ تسديدة قوية من عبدالرزاق حمدالله من خارج المنطقة مرت بجوار القائم ألأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-15T17:11:42Z

39’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-01-15T17:09:33Z

37’ إنطلاقة من حمد آل منصور من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام عبدالرزاق حمدالله 

2019-01-15T17:07:33Z

35’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالرزاق حسين لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-15T17:06:49Z

34’ عرضية من عبدالرزاق حسن من الجهة اليسري ابعدها برونو أوفيني إلى ركنية 

2019-01-15T17:05:45Z

33’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من نواف الفرشان على عثمان حسن 

بطاقة صفراء من نصيب محمود معاذ

2019-01-15T17:04:15Z

32’ بطاقة صفراء من نصيب محمود معاذ بعد تدخل قوي على عبدالرزاق حمدالله

2019-01-15T17:03:27Z

31’ خطا من الجهة اليسري لفريق النصر تنفذ بعرضية من عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى خارج المنطقة 

2019-01-15T17:01:58Z

29’ إنطلاقة من جوليانو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم في الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-15T17:00:42Z

27’ عبدالرزاق حسين يرسل عرضية أرضية من الجهة اليسري لكنها غير متقنة يستخلصها الدفاع بنجاح

2019-01-15T16:58:20Z

26’ تمريرات بين  أقدام لاعبي نادي النصر فى منتصف الميدان 

2019-01-15T16:56:36Z

25’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ديفيد إيفياني الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن تغطية جيدة من مدافعي النصر

2019-01-15T16:55:49Z

24’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 

2019-01-15T16:51:10Z

20’ خطأ فى منتصف الميدان للأنصار بعد تدخل قوي من عبدالعزيز الجبرين على محمود معاذ

2019-01-15T16:49:13Z

18’ محاولات من لاعبي الانصار للبحث عن هدف لتقليص الفارق لكن دون خطورة على المرمي 

2019-01-15T16:47:44Z

17’ إنطلاقة من محمود معاز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورةة 

2019-01-15T16:45:18Z

14 عرضية من الجهة اليسري فى غتجاه جوليانو لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس

عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الثاني للنصر

2019-01-15T16:42:39Z

حمدالله

12’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق راكان الشملان ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها حمدلله بتسديدة من لمسة واحدة على يمين المرمي 

2019-01-15T16:41:48Z

11’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للنصر السعودي عن طريق عبدالرزاق حمدلله 

عبدالرزاق حمدلله بفتتح التسجيل لفريق النصر

2019-01-15T16:40:44Z

حمدلله

9’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بعرضية من بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة تلقاها حمدلله برأسية قوية على يمين المرمي 

2019-01-15T16:39:47Z

8’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الاول للنصر السعودي عن طريق عبدالرزاق حمد لله

2019-01-15T16:39:08Z

7’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق النصر بعد تدخل قوي على نواف الفرشان 

2019-01-15T16:38:21Z

6’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأنصار ومحاولات للبحث عن هجمة منظمة على دفاعات النصر

2019-01-15T16:36:57Z

4’ إنطلاقة من عبدالرزاق حمدلله من داخل يسار المنطقة ومحاولة المرور والتسديد لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-15T16:34:52Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-01-14T21:56:04Z

ويدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لحجز مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يسعى فريق الأنصار لمحاولة لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والتأهل على حساب النصر

2019-01-14T21:55:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره فريق الأنصار، على ملعب “لملك سلمان” في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.