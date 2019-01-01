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النصر × أحد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر وأحد، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-28T15:36:44Z

16’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،الهدف الأول لفريق النصر عن طريق حمدالله 

2019-01-28T15:36:20Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-28T15:35:53Z

14’ تسديدة قوية من كريستيان راموس من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-28T15:32:43Z

13’ خطأ لنور الدين امرابط من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من ماجد هزازي 

2019-01-28T15:32:14Z

13’ خطأ لصالح أحد فى منتصف الميدان ضد نور الدين امرابط 

2019-01-28T15:31:21Z

12’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان 

2019-01-28T15:29:49Z

10’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر 

2019-01-28T15:28:40Z

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T15:26:57Z

6’ بداية قوية من لاعبي النصر بالضغط على دفاعات فريق أحد

2019-01-28T15:26:11Z

5ة عرضية من نور الدين امرابط من الجهة اليسري لداخل المنطقة لكن تدخل قوية على فهد الجميعة من داخل المنطقة لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-01-28T15:24:58Z

4’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء وإنحصار لكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-28T15:24:15Z

3’ إنطلاقة ممن حمدالله من داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح 

التشكيل الرسمي للنصر لمباراة اليوم

2019-01-28T15:16:31Z

يبدأ بطريقة (5/3/2) وتضم كلامن

برادلي جونز / برونو أوفيني / فهد محمد الجميعة / كريستيان راموس / سلطان الغنام / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله 

البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عبد الرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين / عمر هوساوي / محمد السهلاوي / أحمد الفريدي / حمد آل منصور / نواف الفرشان

2019-01-27T03:27:33Z

يدخل العالمي المباراة في المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر الهلال، بينما يتزيل فريق أحد جدول الترتيب برصيد 6 نقطة خلف الاتحاد الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الخامس عشر

2019-01-27T03:26:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق النصر نظيره فريق أحد، على ملعب “الملك فهد” في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.