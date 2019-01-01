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النصر × أجمك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر السعويد وأجمك الأوزبكي، في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019

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2019-02-18T22:00:36Z

يدخل النصر المباراة من اجل الفوز والتأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أسيا، حيث أنه انهي الموسم الماضي وهو فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة ما يؤهله إلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات مع الفريق الأوزبكي أجمك

2019-02-18T22:00:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب “ الأمير فيصل بن فهد” في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.