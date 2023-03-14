85' عررضية من رونالدو ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع أبها
مباشرالنصر ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز النصر على أبها بثلاثية مقابل هدف
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81' تصووويبة من علي الحسن ولكن الكرة عالية عن المرمى
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79' عررضية من الجهة اليسرى ورأسية من رونالدو ولكن الكرة تعلو المرمى
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أبها يقلص الفارق
69' تسديدة قوووية من لاعب أبها، العقيدي يتصدى لها وترتد إلى آدم الذي يضعها في المرمى بسهولة
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أووووووووووه العارضة تحرم النصر من الرابع
66' تسديدة قوووووية من علي الحسن ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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العقيدي يتألق!
64' يتصدى لفرصة خطيرررة من رأسية عبد الفتاح آدم
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59' توغل ررائع من النجعي وتمريرة إلى مران الذي يسدد! ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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53' تدخل رررائع من العمري ينقذ هجمة خطيررة لأبها، بعد أن انفرد نواف بالمرمى
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للنصر
48' عررضية من الجهة اليمتى، مران يفتك الكرة برأسه من يد حارس أبها دون ارتكاب أخطاء، قبل أن يركلها ف المرمى بكل قووة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين
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بطاقة صفراء لرونالدو
45' كريستيانو يتحصل على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بسبب اعتراضه على صافرة إنهاء الشوط تزامنًا مع منع مرتدة خطيرة للنصر
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محاولة من رونالدو
41' تصوويبة قوية من الدون ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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33' رونالدو ينفرد بالمرمى ويسدد! ولكن الحكم بعدها يرفع راية التسلل
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32' تمريرة بينية بإتجاه رونالدو ولكن إيباسي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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27' تعطل اللعب لعلاج لاعب أبها، ومنح بطاقة صفراء للصليهم لاعب نادي النصر
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24' بطاقة صفراء لإدريس الصديقي بعد التحام مع عبد الرحمن غريب
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للنصر
21' عرررضية رائعة من كونان إلى الخيبري الذي يسددها من لمسة واحدة في المرمى، ليضاعف النصر النتيجة
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13' رونالدو يسدد الركلة الحرة، ولكنها ترتطم بالحائط وتصل إلى مران ولكن مهاجم النصر كان متسللًا