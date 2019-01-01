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النجوم × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة النجوم ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019

محدث
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2019-02-09T16:27:07Z

27' تمريرات بين لاعبي النجوم تنتهي بالكرة عند محمد همام في يمين منطقة الجزاء، لكنه يجد علاء الذي يبعد الكرة لركنية من على يسار جنش

2019-02-09T16:26:12Z

26' أوباما ينطلق بالكرة في مرتدة سريعة حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، حيث يمررها لإبراهيم الذي يرسل تسديدة أرضية من يمين المنطقة لكن إلى ضربة مرمى من على يمين الحضري

2019-02-09T16:25:52Z

26' بدأ الزمالك يكشر عن أنيابه الآن..

2019-02-09T16:24:24Z

24' ركنية للزمالك من على يسار المرمى نفذها إبراهيم حسن بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء، حيث الحضري الذي خرج من مرماه للإمساك بالكرة من على رأس محمود علاء، لكن هداف الدوري المصري فاز بالالتحام وحول الكرة للمرمى، لكنها خرجت إلى ضربة مرمى من على يمين المرمى

2019-02-09T16:23:42Z

24' يا ربااااااااااااااااااه، الحضري كاد أن يتسبب في هدف في مرماه

2019-02-09T16:22:06Z

23' أوباما ينفذ الضربة الحرة بكرة ساقطة إلى يسار منطقة جزاء النجوم، يرتقي لها عمر السعيد ويرسل رأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:21:22Z

22' خطأ للزمالك من مكان بعيد أمام منطقة جزاء النجوم بعد تدخل من فتح الله على السعيد

2019-02-09T16:19:58Z

20' عمرو السيسي يستلم كرة قبيل وسط الميدان ويحاول بدء المرتدة، لكن بوطيب يجذبه من القميص، فيحتسب الحكم خطأ عليه

2019-02-09T16:19:04Z

20' عبد السلام يمرر كرة من على يمين منطقة الجزاء لأوباما الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-02-09T16:18:32Z

19' تسديدة قويييييييييييية من بوطيب من أمام منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:17:19Z

18' استحواذ زملكاوي على الكرة في هذه الأثناء وتراجع تام للنجوم

2019-02-09T16:16:12Z

17' ساسي يرسل كرة عالية إلى يسار مناطق النجوم بحثاً عن السعيد، لكن خالد عبد الرازق هو الأقرب للكرة

2019-02-09T16:15:05Z

16' أحداد ينجح في إرسال عرضية أرضية من اليسار تجد السعيد الذي يروض الكرة ويحاول الدوران بها، لكن الدفاع يفتكها

2019-02-09T16:14:22Z

15' ثنائية بين عبد الله جمعة وحميد أحداد في محاولة للتقدم في اليسار، لكن دفاع النجوم بالمرصاد

2019-02-09T16:13:17Z

14' تمريرات زملكاوية سريعة تنتهي بالكرة عند عبد السلام الذي يرسل عرضية من اليمين تخرج بعيدة وبلا عنوان إلى ضربة مرمى

2019-02-09T16:12:45Z

13' شرويدة يتقدم بالكرة على يسار منطقة الجزاء ثم يمررها إلى داخلها، لكنها لا تجد إلا أقدام مدافعي الزمالك

2019-02-09T16:12:09Z

13' خطأ للنجوم من يمين مناطق الزمالك، ينفذه محمود فتح الله بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها محمود علاء

2019-02-09T16:11:36Z

12' عبد السلام يرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء لا تجد إلا يد عصام الحضري كالعادة

2019-02-09T16:10:10Z

10' حتى الآن لا خطورة من الجانبين، واللقاء هادئ جداً

2019-02-09T16:08:25Z

9' أوباما ينفذ الضربة الحرة بعرضية تعبر من الجميع إلى القائم الأيسر لعصام الحضري الذي يخرج للإمساك بالكرة، فيتدخل عليه علاء في الهواء ويتحصل السد العالي على خطأ

2019-02-09T16:07:51Z

8' ضربة حرة للزمالك من يسار مناطق النجوم بعد لمسة يد على أحمد أيمن

2019-02-09T16:05:59Z

6' عبد السلام يرسل عرضية أرضية لا تجد إلا يد عصام الحضري الذي يمسك الكرة بسهولة وثقة

2019-02-09T16:04:57Z

5' الزمالك يبدأ الحصار على النجوم الذين يتراجعوا بدورهم

2019-02-09T16:04:07Z

4' همام ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

2019-02-09T16:03:00Z

3' ضربة حرة للنجوم من قبل وسط الميدان ينفذها فتح الله بكرة عالية تسقط أمام صلاح أمين الذي يرسل تسديدة يعترضها علاء ويبعد الكرة لركنية من على يسار جنش

2019-02-09T16:01:18Z

2' النجوم على اليمين بالأبيض، والزمالك على اليسار بالأزرق الرديف

بداية المباراة

2019-02-09T16:00:13Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل الزمالك

2019-02-09T15:54:49Z

كهربا يغيب وبوطيب وأحداد والسعيد في التشكيل الأساسي

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (محمود جنش / محمد عبد السلام ، محمد عبد الغني ، محمود علاء ، عبد الله جمعة / فرجاني ساسي ، يوسف أوباما / إبراهيم حسن ، خالد بوطيب ، حميد أحداد / عمر السعيد).

البدلاء: (عماد السيد ، محمد عنتر ، محمود عبد العزيز ، أيمن حفني ، بهاء مجدي ، محمد حسن ، أحمد مدبولي).

تشكيل النجوم

2019-02-09T15:53:51Z

عصام الحضري يحرس عرين النجوم

يبدأ المدرب أحمد سامي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عصام الحضري / أحمد أيمن أحمد ، محمود فتح الله ، خالد عبد الرازق ، مايكل إيجي / عمرو السيسي ، محمود عبد الحليم ، أحمد شرويدة ، محمد همام / أيمن الغباشي ، صلاح أمين).

البدلاء: (أحمد حمدي ، نادر محمد ، أوبري شيروا ، ديدييه كوريه ، مهاب ياسر ، إسلام الفار ، أحمد ربيع).

2019-02-09T15:53:41Z

يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت، والصافرة للحكم محمد عادل.

2019-02-09T15:53:37Z

يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثاني عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في ست مواجهات وتلقى تسع هزائم.

2019-02-09T15:53:32Z

تلقى الفارس الأبيض خسارة ثقيلة على يد فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة.

2019-02-09T15:53:26Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول - لمباراة نجوم المستقبل ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.. نتمنى لكم متابعة ممتعة.