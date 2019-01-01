24' ركنية للزمالك من على يسار المرمى نفذها إبراهيم حسن بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء، حيث الحضري الذي خرج من مرماه للإمساك بالكرة من على رأس محمود علاء، لكن هداف الدوري المصري فاز بالالتحام وحول الكرة للمرمى، لكنها خرجت إلى ضربة مرمى من على يمين المرمى