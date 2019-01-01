بداية المباراة
تشكيل الزمالك
كهربا يغيب وبوطيب وأحداد والسعيد في التشكيل الأساسي
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (محمود جنش / محمد عبد السلام ، محمد عبد الغني ، محمود علاء ، عبد الله جمعة / فرجاني ساسي ، يوسف أوباما / إبراهيم حسن ، خالد بوطيب ، حميد أحداد / عمر السعيد).
تشكيل الزمالك لمباراة النجوم بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/6dUgUQNTlc— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 9, 2019
البدلاء: (عماد السيد ، محمد عنتر ، محمود عبد العزيز ، أيمن حفني ، بهاء مجدي ، محمد حسن ، أحمد مدبولي).
تشكيل النجوم
عصام الحضري يحرس عرين النجوم
يبدأ المدرب أحمد سامي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عصام الحضري / أحمد أيمن أحمد ، محمود فتح الله ، خالد عبد الرازق ، مايكل إيجي / عمرو السيسي ، محمود عبد الحليم ، أحمد شرويدة ، محمد همام / أيمن الغباشي ، صلاح أمين).
السد العالي عصام الحضري هو حارس مرمى النجوم اليوم أمام الزمالك 🥅 pic.twitter.com/E69xJnWIKF— جول مصر (@goaleg) February 9, 2019
البدلاء: (أحمد حمدي ، نادر محمد ، أوبري شيروا ، ديدييه كوريه ، مهاب ياسر ، إسلام الفار ، أحمد ربيع).
يستضيف اللقاء استاد بتروسبورت، والصافرة للحكم محمد عادل.
يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثاني عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في ست مواجهات وتلقى تسع هزائم.
تلقى الفارس الأبيض خسارة ثقيلة على يد فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 14 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول - لمباراة نجوم المستقبل ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.. نتمنى لكم متابعة ممتعة.